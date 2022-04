Carlos Antonio Vélez ha sido uno de los periodistas que más críticos se ha mostrado con el futbolista James Rodríguez, pero ahora salió en defensa del volante por las críticas que le han llovido en las redes sociales por no pronunciarse tras la muerte de Freddy Rincón.

En su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2, Vélez afirmó que debería dejar descansar en paz a Freddy y no meterlo en una polémica más con James.

“Lo único que pido es que lo dejen descansar en paz. Sobran las polémicas a esta altura, sobre todo en ese temita del porqué algunas personas, y particularmente señalaban a James, no habían mostrado sentimientos de dolor o compañía”, dijo el comentarista.

Posteriormente Carlos Antonio aseguró que el ‘10’ tiene todo el derecho de guardar silencio, aunque se vea feo, pero eso no lo convierte en peor persona.

“Está en todo su derecho, que puede verse feo, lo que quiera, pero está en su derecho y eso no lo podemos vulnerar. Así como hubo gente que se sintió y le dolió, hubo otra a la que no le dolió y no pasa nada. No es mejor ni peor ser humano”.

Pero no desaprovechó el momento para mandarle un ‘viajado’ a Rodríguez: “A James lo acostumbraron a elogios, algunos de ellos no merecidos. Lo subieron a un podio donde no podía estar. Lo grave es que todo ese incienso él lo recibió, se lo creyó y se volvió intocable. No se le puede señalar ni se le puede juzgar porque es casi que una traición a la patria”.

Aquí las palabras de Vélez sobre la polémica con James a partir del minuto 5:20: