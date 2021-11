El Independiente Medellín no pudo vencer a Atlético Nacional en el clásico ‘paisa’ y consumó su eliminación en la liga colombiana, esto llevó al jugador Adrián Arregui a explotar en la rueda de prensa tras finalizar el partido.

El volante se vio muy molesto y como uno de los referentes del equipo que es, salió a la rueda de prensa y aseguró que no estuvieron a la altura y aseguró que tienen que ser autocríticos.

“En nombre de todos mis compañeros, es importante ligar la crítica que merece. Tuvimos dos cuerpos técnicos y no estuvimos a la altura. La clasificación la perdimos antes, no ahora. Con el trabajo de Julio intentamos mejorar, pero no nos alcanzó”, dijo el argentino.

Tras la consulta de un periodista, Adrián explotó y tuvo un fuerte cruce con el comunicador, allí ofreció disculpas a los hinchas y aseguró que él está para poner la cara y hacerse cargo por no haber conseguido el objetivo que se habían propuesto.

“A mí no se me cae ningún anillo para pedir disculpas. Como jugadores, salimos a ganar. Me duele igual o más que el hincha, tengo los huevos para poner la cara. Esta situación no me deja poder salir tranquilo de mi casa, compartir con mi hijo en un parque o en un centro comercial. Yo no me vine de Independiente por nada, vine acá para salir campeón, no vengo porque me da lo mismo. Vengo a hacerme cargo”.

Aquí el video de Adrián Arregui muy molesto y discutiendo con el periodista por la eliminación del DIM: