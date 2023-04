El bus de Once Caldas fue atacado con bolsas de sangre de camino al Palogrande de Manizales.

El bus de Once Caldas recibió un duro ataque y de manera absurda en Manizales, con bolsas de sangre y con piedras. El equipo se transportaba al estadio Palogrande para enfrentar el partido contra Alianza Petrolera, por la fecha 14 de la Liga Colombiana I-2023.

Vale resaltar que la situación es muy complicada en Once Caldas, que no la pasa bien, no levanta cabeza en el torneo y se ubica en las últimas posiciones de la tabla, además de ver cómo el descenso ya lo tiene cerca. La situación en Manizales es cada vez más complicada y los hinchas desesperan.

De camino al Palogrande, varios individuos intimidaron a Once Caldas con un insólito ataque, le arrojaron al bus bolsas de sangre, además de piedras que afectaron al vehículo. En las redes sociales, los hinchas han comunicado lo que sucedió y parece que mandan un mensaje de desespero al club.