Junior de Barranquilla no vive su mejor momento en la Liga Colombiana 2022-II y, a pesar de no estar por fuera de los ocho, la hinchada se mostró molesta luego del empate sin goles ante el Deportivo Pereira en condición de local.

Una de las mayores criticas que recibe el equipo es su juego, el nivel de algunos jugadores y las decisiones del actual entrenador Juan Cruz Real. Las redes sociales no perdonaron el 0-0 y muchos empezaron a pedir el regreso de Julio Comesaña.

“ATENCIÓN, ATENCIÓN viene El Salvador del junior nuevamente con ustedes Julio Avelino Comesaña y el que no le guste que se muerda el codo”, es uno de los mensajes que se leen en redes sociales. En otros comentarios la idea no gusta mucho, por lo que las opciones son divididas.

En rueda de prensa, Juan Cruz Real se mostró inconforme por el juego mostrado por sus jugadores: “entiendo la emoción de la gente, necesitábamos ganar y no lo conseguimos, no estoy cansado, soy cabeza dura, yo no abandono proyectos, aunque no tenga la última palabra, hay una directiva que toma decisiones”.