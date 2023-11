Tras cuatro días de concierto del grupo RBD en la ciudad de Medellín, el estadio Atanasio Girardot fue entregado en tiempo récord para que Atlético Nacional pueda cumplir con la Fecha 20 de la Liga Betplay 2023-II, recibiendo la visita del Deportes Tolima. Luego de que se desmontara el escenario de forma parcial, quedó en evidencia el estado del terreno de juego, tras un fin de semana completamente movido para el máximo escenario de los antioqueños.

Para la ciudad de Medellín fue, quizá, el mejor fin de semana de todo 2023. Durante cuatro días recibieron a personas de todo el país y a nivel internacional, con motivo de los conciertos que ofreció RBD. Sin embargo, el balance es totalmente negativo para los dos clubes del FPC que, recurrentemente, usan el Atanasio Girardot.

Así quedó el césped del Atanasio Girardot, tras los cuatro conciertos de RBD

Una vez más, quedó demostrado que los estadios de Colombia no están hechos para recibir otro tipo de eventos que no tengan que ver con fútbol. Una y otra vez se siguen utilizando estos escenarios para conciertos, dejando como resultado el deterioro del campo de juego. El Atanasio Girardot no fue la excepción, tras los cuatro conciertos de RBD. Nuevamente, no hay ningún tipo de garantía para cuidar el césped.

Ahora, Atlético Nacional e Independiente Medellín deberán usar el estadio así, lo que provocará más daño en el campo de juego. Y eso no es lo más triste. En los próximos días, el Atanasio Girardot volverá a alquilarse para otro concierto y el montaje de la tarima volverá a causar más estragos en el césped.

Nacional y Medellín, a buscar estadio para cuadrangulares

Luego de los cuatro conciertos de RBD, a finales del mes de noviembre ya está programado otro concierto más para la ciudad de Medellín. Karol G se vuelve a presentar ante su gente y este evento obligará a los equipos antioqueños a buscar escenario para cumplir con sus respectivos partidos de cuadrangulares. Una vez que se realice el sorteo para esta fase, se conocerá con certeza los partidos que Atlético Nacional e Independiente Medellín tendrán que oficiar como local, lejos del Atanasio Girardot.

Por supuesto, es una situación nada favorable para los equipos antioqueños. En plena disputa para clasificar a la gran final de la Liga, lo más probable es que ambos equipos tengan que jugar partidos decisivos lejos de su casa y su hinchada. Todo dependerá de la programación y el sorteo de la Dimayor, tentativamente, para las fechas 4 y 5 de los cuadrangulares.