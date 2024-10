Tiembla el FPC: América de Cali ganó, clasificó al cuadrangular y es mega líder de la Liga

América de Cali sigue con su paso firme en la Liga Dimayor 2024-II y volvió a sumar de a tres. Esta vez su víctima fue el Deportivo Independiente Medellín y con un agónico gol de Jeison Palacios lo venció 1-0 en el Pascual Guerrero. El triunfo, además de los puntos, selló la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga y es firme candidato para ganar la estrella en diciembre.

El juego estelar de la fecha 14 de la Liga quedó debiendo bastante en el juego y opciones de gol. El Medellín a pesar de tener la mayoría del tiempo la posesión del balón no hizo daño y pasaron los 90 minutos sin ningún remate al arco. Del lado de los escarlatas, el juego pasó mucho por esperar y encontrar espacios. De la mano de Alexis Zapata, quien aprovechó su oportunidad, se generaron la mayoría de jugadas de riesgo, pero solo la pelota quieta pudo desenredar el partido.

A los 87 minutos, luego de un desvío intencional por parte de un jugador del DIM, llegó Jeison Palacios en el segundo palo para rematar totalmente solo. Su primera intención fue detenida por el arquero Éder Chaux, pero en el rebote el defensor logró cabecear y poner a celebrar a la poca hinchada que acompañó al América este domingo.

América de Cali, clasificado a los cuadrangulares semifinales

La victoria del América de Cali no solo es buena noticia por los puntos, si no porque también se confirmó la clasificación a los cuadrangulares. Con 32 puntos ya se puede decir que el ‘diablo’ estará en la fiesta de los ocho y luchará por la estrella 16 en el mes de diciembre. Además, se confirmó en lo más alto de la tabla de posiciones con tres puntos de ventaja sobre el segundo, Once Caldas, y todavía con un partido pendiente.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

El próximo duelo del América de Cali será contra su rival de patio, Deportivo Cali, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El partido será el próximo jueves 17 de octubre, a las 6:40pm, en el estadio Pascual Guerrero. Y el siguiente juego de Liga será contra La Equidad, juego pospuesto de la fecha 8, que se disputará el Bogotá, el próximo domingo 20 de octubre, a las 3:45pm.