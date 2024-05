Once Caldas debutó en el cuadrangular B de la Liga Colombiana I-2024, con una victoria ante La Equidad por 2-0, resultado que lo pone como líder de su grupo, en lo que fue un compromiso muy disputado y en el que los ‘aseguradores’ lamentaron la actitud que tuvieron algunos futbolistas del ‘blanco’, especialmente en el segundo tiempo.

El equipo ‘verde’ de Bogotá tuvo varias ocasiones de gol para poder conseguir por lo menos el empate, pero la falta de precisión en la definición evitó que llegara el festejo, además, el Once fue efectivo en las oportunidades que generó, con lo que le alcanzó para quedarse con al triunfo, con los goles de Jhon Araujo y Dayro Moreno.

La molestia de Alexis García

Después del final del partido, el entrenador de La Equidad, Alexis García, se mostró muy molesto en la rueda de prensa ante los medios de comunicación, debido a que no le gustó la actitud que tuvieron los futbolistas del Once Caldas, a los que acusó de querer quemar tiempo y no dejar que se jugara, teniendo la complicidad de los alcanza pelotas.

“El partido me deja poquito. Se jugó poco. No tengo un análisis porque no vi un partido. No tengo cómo analizar el juego de hoy porque no hubo juego. Hubo demasiada cosa, menos juego. El espectáculo pasó por la tribuna, el banco de ellos, toda esa bulla, dentro de la cancha hubo poquito”, dijo inicialmente el entrenador.

Alexis García, técnico de Equidad en la fecha 8 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Quién agregó después: “Siento mucha tristeza porque se jugó poco y nada. No sabía cómo dirigir el equipo porque vi más el espectáculo afuera con la pólvora tan hermosa y luego con el banco de Once Caldas, que participa bastante en el juego. Me pareció espectacular ver eso. Me parece que físicamente ellos también se preparan como los jugadores y todo eso hace parte del juego, donde se lo permitan. Vi más de eso que del juego en la cancha”.

“El equipo reacciona en el ST. Mejora, pero cuando está a punto de empatar empiezan las tiradas al suelo, la parada del juego y no se vuelve a jugar. Yo como espectador hubiera salido molesto. No estoy criticando a nadie, pero se juega muy poco. Se fueron los recogebolas. No hubo juego. Los felicito porque ganaron y nosotros debemos irnos a la casa a mejorar”.

Alexis García felicitó al Once Caldas por la victoria

Las palabras del entrenador de La Equidad concluyeron felicitando al Once Caldas por la victoria, a pesar de no estar de acuerdo con la forma que utilizaron para ganar, de la que aseguró que era válida: “Once Caldas me sorprendió. Compitió, hizo bastantes faltas, jugó su partido y lo ganó. No hay reproche. Lo felicito. Jugaron a ganar y lo lograron. Me sorprendió la propuesta, les salió muy bien. Dentro de todo lo que se les permitió, lo hicieron bastante bien”.