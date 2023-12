Alfredo Arias: "No tenemos excusas"

Independiente Medellín se prepara para disputar la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. El ‘Poderoso de la Montaña’ se enfrentará a Junior de Barranquilla en una final a ida y vuelta por el título. El entrenador, Alfredo Arias compareció ante la prensa tras el cierre de los cuadrangulares finales del Grupo B.

Independiente Medellín llegaba a la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II con el boleto a la gran final ya asegurado. El DIM jugó su último partido ante América de Cali con el cupo en el bolsillo, pero restaba definir quién sería su rival y el orden de las localías.

Junior de Barranquilla se clasificó a la gran final y el equipo azul y rojo, con su victoria, ha conseguido que se cierre la final en el Estadio Atanasio Girardot. El entrenador, Alfredo Arias compareció ante la prensa luego del último partido de los cuadrangulares.

Ahora, Independiente Medellín jugará la ida de la final del campeonato ante Junior de Barranquilla este domingo 10 de diciembre en el Estadio Metropolitano. Luego, jugarán el último partido en el Estadio Atanasio Girardot el miércoles 13 de diciembre, teniendo la posibilidad de ser campeones en casa.

Motivado para la final

El entrenador mostró su determinación de cara a la final ante Junior. “Ya se nos dio llegar a la final, ahora vamos a ir por todo. Ayuda a eso el plantel que tenemos, el apoyo de nuestros dirigentes, la gente que quiere y cree. Nos quedan dos finales durísimas, las vamos a disputar con toda la fe y toda la ilusión“.

Arias valoró el trabajo realizado por el plantel en los últimos meses. “Yo voy a quedarme con los jugadores, con la humildad que han tenido para aceptar el mensaje, las decisiones, seguramente muchas de ellas equivocadas. Nuestros jugadores dieron una muestra de lo que siempre he dicho en mis planteles, que los equipos ganadores se hacen de afuera para adentro. El plantel la verdad es generoso, humilde, respetuoso, todas cualidades que sobre ellas se puede apoyar cualquier análisis deportivo, los equipos de fútbol tienen que ver mucho con eso“

El estratega fue cuestionado por el partido de ida en la ciudad de Barranquilla. “Tenemos que ir allá a tratar de ganar, con el respeto máximo que sentimos por Junior, un equipo con un plantel muy bueno y un cuerpo técnico que lo hace muy bien, con una gente que los va a acompañar, el clima, el horario. Raro que una final se fije a las 4 de la tarde, sé que es porque juega la Selección, pero se pudo haber jugado después, pero bueno, ya está fijada y vamos a ir allá sin excusas y con toda la fuerza que podamos tener“.

“La responsabilidad es de entregar todo haciendo nuestro trabajo. Hace mucho tiempo que yo digo que no soy campeón, cuando me contratan es por entrenador, el contrato dice entrenador. Esa es mi responsabilidad: entrenar al equipo lo mejor posible, cumplir seriamente y hacer honor al privilegio que me hacen de darme un equipo tan importante como Medellín. Lo otro, la responsabilidad de ser campeón… Tenemos la ilusión de ser campeón, el sueño, todos” añadió.