Mucha controversia ha generado la reacción del entrenador de Atlético Nacional, Efraín Juárez, el cual festejó de manera muy airada ante los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, después de clasificarse a la final de la Copa Colombia, situación por la que la policía detuvo al mexicano y lo citó a la comisaría.

Publicidad

Publicidad

Han sido divididas las opciones sobre los gestos de Juárez, ya que algunos aseguran que es algo que hace parte del folclor del fútbol, pero por otras partes han llovido muchas críticas al técnico del ‘verde’, debido a que vieron su reacción como una provocación que por poco genera desmanes en las tribunas del Atanasio, por lo que piden una sanción para él.

La sanción que le podrían poner a Efraín Juárez

La actitud de Efraín Juárez ha sido tema principal en los diferentes programas deportivos, como sucedió en ‘EquipoF’ de ESPN, en donde la periodista Melissa Martínez habló del tema y reveló lo que le podría pasar al entrenador de Atlético Nacional en los próximos días por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.

Según Melissa, la sanción que podría tener Juárez sería de entre dos a diez fechas como máximo por fuera de las canchas, teniendo en cuenta antecedentes que se han dado sobre este tema, por lo que todo dependerá de qué tan grave ve el Comité Disciplinario lo hecho por el técnico mexicano, quien en su momento que sus gestos fueron hacia el palco de la dirigencia ‘verde’.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez. Foto: Atlético Nacional.

Hasta el momento, la Dimayor no se ha pronunciado por lo ocurrido con el técnico Efraín, pero no se descarta que en los próximos días pueda dar a conocer una sanción´de oficio al mexicano, como sucedió en las últimas horas contra Edwin Cardona.

Publicidad

Publicidad

ver también Atlético Nacional tomó una decisión con Efraín Juárez por la citación de la policía

¿Qué explicó Efraín Juárez?

Cabe recordar que ante lo sucedido, Efraín Juárez indicó que: “Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos“.