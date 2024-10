El mismo presidente aseguró que según lo investigado por la junta directiva, quieren descender a Envigado, por lo que han realizado apuestas en diferentes partidos. Situación crítica de corrupción que no solo salpica al arbitraje, sino a jugadores del FPC.

“Hemos alertado lo que está pasando al interior del club, estamos haciendo una investigación interna, hoy recibimos declaraciones voluntarias de varios jugadores que dicen que han tenido llamadas e insinuaciones, no solo del partido contra Bucaramanga, sino partidos anteriores de más de un año”, aseguró Ramiro Ruiz, el presidente del Envigado.

Pese a lo filtrado, no se sabe con exactitud si la manipulación arbitral fue en el fútbol colombiano o con árbitros colombianos en torneos internacionales. Las investigaciones del CPI del Congreso brasileño seguirán con las pesquisas para dar con los nombres involucrados en la red de apuestas ilegales.

El ‘modus operandi’ del acusado no era otro que amañar partidos, aumentando cuotas en las casas de apuestas. Para ello, usaba árbitros en los encuentros y conocía resultados arreglados previamente para ganar dinero, multiplicando los valores. Parece que su red era amplia, tocando el arbitraje colombiano.

