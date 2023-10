La Copa Libertadores del 2024 es uno de los objetivos de los equipos grandes del Fútbol Colombiano. Millonarios es el único que aseguró su participación en el torneo más importante del continente. América de Cali y Atlético Nacional siguen luchando por un cupo que los regrese a este certamen. De no ser campeones este semestre, ya sea en la Copa o en la Liga, tendrán que ‘echarle un ojo’ a la tabla de reclasificación.

¿Cómo va América en la reclasificación?

América de Cali vive un presente soñado en la Liga Colombia luego de cosechar varios resultados que lo tienen en la parte alta de la tabla de posiciones. Su reciente triunfo 2-4 en la casa del Deportivo Pereira prácticamente lo aseguró en los cuadrangulares finales, con solo un triunfo ya se pone en la siguiente fase.

El buen juego y el trabajo de los jugadores junto al entrenador Lucas González ponen al ‘escarlata’ como uno de los mejores equipos del semestre en el rentado nacional. Su principal objetivo es la estrella 16 y clasificar a la Copa Libertadores. En dado caso que no sea siendo campeón en diciembre, también está la reclasificación, que tampoco pierden de vista.

En la tabla son cuartos, teniendo en cuenta que Millonarios no cuenta, solo están por detrás de Atlético Nacional y Águilas Doradas. Su puntaje es de 71 unidades y +26 en la diferencia de gol.

¿Cómo va Nacional en la reclasificación?

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento en la Liga Colombiana, si bien, los resultados son buenos, a nivel institucional no la pasa bien, se quedó sin técnico y la hinchada se mantiene en su forma de protesta en la que no van al estadio.

El cuadro ‘verdolaga’ está a dos partidos de jugar una nueva final, esta vez en la Copa Colombia, donde también se podría asegurar en la Copa Libertadores. De no ser así y no conseguir la estrella 18, se tendrá que aferrar a la tabla de reclasificación. Nacional es el líder parcial con 76 puntos, pero debajo le están respirando de cerca. Águilas Doradas es tercero con 74 unidades y +21 en la diferencia de gol, mientras que el América, es cuarto con 71.