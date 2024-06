El fútbol colombiano no la pasa bien en cuanto al arbitraje se refiere y los escándalos no paran. El primer semestre de 2024 no fue la excepción y fueron varios los momentos en los que los árbitros quedaron expuestos por malas decisiones, incluso con el VAR como gran aliado. Es por esto que la Comisión Arbitral, bajo el mando de Ímer Machado, determinó sacar a 15 jueces, entre los que se encuentran centrales, asistentes, VAR y AVAR. Barrida total en el FPC.

Según el analista arbitral José Borda, la Comisión fue tajante en su decisión y canceló a 15 árbitros, que no podrán participar de las actividades del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre (Liga, Liga Femenina, Copa Colombia y Torneo de la B). Esto, seguramente, como repercusión por las malas decisiones que se han visto en varios partidos.

Asimismo, Borda comenta que Ímer Machado, por salvar su puesto, “vendió” a muchos de sus protegidos en la Comisión Arbitral y por eso se marca historia, pues nunca antes se había visto algo así, al menos tuvieron que pasar 32 años para que se viera una barrida de tal magnitud en el FPC.

Según José Borda, Wander Mosquera, Eder Vergara y Jorge Duarte son algunos de los centrales a los que la Comisión les dio la negativa y no podrán participar del 2024-II del fútbol colombiano.

Escándalos arbitrales en Colombia en 2024

Por ejemplo, se manchó el partido Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla con un gol al último minuto del jugador Carlos Bacca en fuera de lugar. Una serie de ‘grises’ en el reglamento dio al VAR y al juez central la oportunidad de validar aquella anotación que salvó al visitante en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Jorge Duarte, arbitro durante partido de la fecha 17 entre Millonarios F. C. y Atletico Junior por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024 / Photo: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.

Asimismo, Independiente Medellín alzó su voz de protesta por la designación de Nicolás Gallo para el partido contra Patriotas Boyacá. El DIM amenazó con la no presentación al partido si la Comisión Arbitral no cambiaba de árbitro para este compromiso que se jugó en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja.

Por otra parte, Roldán tuvo a cargo el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América, que estuvo lleno de tensión y con ambiente pesado en las gradas del Palmaseca, a tal punto que se tuvo que suspender por algunos minutos. Al orden público, se suman malas decisiones y polémicas, como el gol anulado de Daniel Torres contra Atlético Nacional, aquella anotación que validaron en un Envigado vs. América de febrero pasado con una mano muy clara. O lo que sucedió en Millonarios vs. Junior, con la anotación que se validó con una falta muy clara de por medio.