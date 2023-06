El escándalo de amaños de partidos en el fútbol colombiano sigue creciendo y son más las denuncias que se conocen por cuenta de esta polémica. La ‘olla podrida’ la destapó un técnico de la segunda división y más personas vinculadas al ascenso del FPC se han animado a contar sus versiones de cómo los jugadores arreglan situaciones de partido para verse favorecidos en las apuestas deportivas que hacen antes y durante los compromisos.

Sobre todo esto, el último en pronunciarse fue el periodista, Carlos Antonio Vélez. Según parece, le han llegado versiones muy graves que le cuentan como es el ‘modus operandi’ de algunos futbolistas para ganar dinero con apuestas deportivas mientras amañan los juegos, sobre todo en segunda división.

La revelación que hizo Carlos Antonio Vélez en su programa de ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2, coincide con denuncias anteriores que se conocieron por parte del DT de Boca Juniors de Cali y otra más grave que publicó el diario Publimetro Colombia. Los jugadores amañan situaciones de juego como tiros de esquina, tarjetas amarillas y otros ítems para que se ajusten a sus ‘pronósticos’ y luego cobrar en las casas de apuestas.

“No voy a dar nombres, no estoy autorizado, pero hace unos días, conversando dos técnicos del fútbol colombiano, me decían: ‘No sabes cómo están chupando en todo el país y en todos los equipos’. Y me contaron una cosa más grave: Apuestan mucho“.

“Eso se lo voy a trasladar la Dimayor, me parece que es correcto hacerlo. No voy a dar nombres, porque son mis fuentes, pero son técnicos activos del fútbol colombiano, y voy a trasladar eso”, concluyó Carlos Antonio Vélez.