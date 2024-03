Carlos Antonio Vélez predice qué pasará en el FPC si Millonarios, Nacional y América no clasifican

Los pesos pesados de fútbol profesional colombiano viven una crisis luego de los resultados de la décima fecha de la Liga Colombiana I-2024. Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional, están por fuera de los ocho equipos que clasificarían a los cuadrangulares. ¿Qué pasa si los tres quedan eliminados? Carlos Antonio Vélez lo predijo.

Millonarios fue el primero en saltar a la cancha en la jornada del sábado 2 de marzo de 2024. Venía de perder en los últimos tres partidos y no había anotado un solo gol. La derrota fue 1 a 2 contra La Equidad, y aunque en este partido solo disparó dos veces con dirección al arco, las oportunidades de gol que está creando le iban a dar el voto de confianza de Vélez.

Si por las toldas azules no escampa, en el rojo de Cali están igual. América llegó a seis partidos sin conocer la victoria con un saldo de tres derrotas, el mismo número de empates, dos goles a favor y seis en contra. El proceso del entrenador César Farías no encuentra el buen rumbo, y según el reconocido periodista de los canales RCN y Win Sports, es el único de los tres grandes que tiene justificación por su mal momento debido a que despidieron al DT Lucas González a tan solo días de iniciar la Liga Colombiana I-2024.

Atlético Nacional venía del duro golpe de quedar eliminado en la fase previa II de la Copa Libertadores 2024 tras ser goleado 0 a 3 por Nacional, de Paraguay. El siguiente rival era Junior de Barranquilla, el actual campeón, y a pesar de sacar un empate 0 a 0 en condición de visitante, la crisis llegó a cinco partidos sin ganar. Tener un encuentro menos que Millonarios y América le daría un poco, pero solo un poco más de aire.

En un video publicado por la cuenta de Instagram El Futbolero, Carlos Antonio Vélez empezó diciendo que “perdió América, empató Nacional y perdió Millonarios. No puedo negar que hay pánico en algunos lugares, en otros hay preocupación. Pero, la verdad no creo que el apocalipsis vaya a llegar y que los tres se queden por fuera. No creo”. La predicción del periodista estaba a punto de llegar.

Lo que pasará si Millonarios, Nacional y América no clasifican a las finales

“Tiene que haber preocupación, como no. Son lo que mueven el torniquete, con el respeto de todos los demás, la gran población futbolera pertenece a cualquiera sea el orden, el que voy a dar de pronto no es, Nacional, Millonarios y América, póngalo en el orden que quiera. Los tres lo nuclean, mueven el torniquete. Entonces, una final del campeonato sin esos equipos sería la debacle económica para muchos de los entes futboleros del país“, sentenció Carlos Antonio Vélez.

El equipo grande que saldrá de las crisis y estará en los cuadrangulares

Bajo la premisa que el trabajo no traiciona, Carlos Antonio Vélez se decantó por uno de los tres equipos grandes, Millonarios, América de Cali o Atlético Nacional, como el equipo que saldrá de las crisis y estará en los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024: “Millonarios está en una pálida (…) Estas pálidas, no voy a decir que son normales, pero se dan y ya a Gamero se le dieron. El comienzo de Gamero fue fatal, llegando ya lo querían sacar. Después se presentó una pálida como un año después y la del año pasado perdiendo tres partidos seguidos en la final del torneo. Creo que Millonarios va a reaccionar, tiene con qué reaccionar, está creando las opciones, pero se les cerró el arco (…) De todos, es el que pienso que podría llegar”.