El mundo del fútbol empezó a mirar con otros ojos la MLS de Estados Unidos por la presencia de Lionel Messi en Inter Miami. Para la temporada 2024, llegó otra estrella del fútbol mundial como lo es Luis Suárez y un jugador colombiano ya puede presumir que estuvo junto a estos grandes en el equipo ideal de la tercera fecha.

Cuando se dio a conocer el calendario de la temporada MLS 2024, tres jugadores colombianos se enteraron de que iban a ser parte del primer partido de la liga de Estados Unidos contra nadie más y nadie menos que Leo Messi. El resultado y el rendimiento no iba a ser el mejor, pero la revancha iba a llegar más temprano que tarde para dos de ellos.

Inter Miami le ganó 2 a 0 a Real Salt Lake y dos de los tres colombianos que jugaron contra Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y compañía, serían sustituidos durante el segundo tiempo. Mientras que Brayan Vera jugó todo el partido, Carlos Andrés Gómez y Christian ‘Chicho’ Arango no tendrían el mejor rendimiento y salieron al minuto 21 y 41 del segundo tiempo, respectivamente.

Luego de que ‘Chicho’ Arango presumiera el duelo contra Lionel Messi con una publicación de siete fotos y el mensaje “¡¡¡condenado al éxito!!!” en Instagram, llegó un empate contra St. Louis City antes de la victoria por tres a cero contra Los Angeles FC, que llevaría a un jugador colombiano a compartir con el ’10’ argentino y con Luis Suárez el equipo ideal de la tercera fecha.

La nieve dijo presente en el estadio America First Field y para dar un poco de claridad, ‘El Tinito’ Gómez anotó dos goles a los minutos 18 y 41 del primer tiempo. Luego, Christian Arango puso el tres a cero a los cinco minutos de adición para empezar a darle argumentos a la MLS para que uno de los dos colombianos fuera incluido en el equipo ideal de la fecha.

El único colombiano con Messi y Suárez en el equipo ideal de la MLS en la tercera fecha

Lionel Messi dio un nuevo espectáculo en el fútbol de Estados Unidos con dos goles en la victoria 5 a 0 de Inter Miami contra Orlando City. Luis Suárez tampoco se quedó atrás con dos anotaciones y una asistencia. Ambos jugadores integraron junto al colombiano Carlos Andrés Gómez el equipo ideal de la MLS en la tercera fecha y el ‘Tinito’ no dudó en presumirlo en Instagram.

El invicto que Messi e Inter Miami le quitaron al Real Salt Lake de los colombianos

No era una un desafío fácil, pero tenían el antecedente de que no habían perdido desde hace un buen tiempo cuando les tocaba jugar el primer partido de la MLS. Con asistencias de Leo Messi y Luis Suárez, Inter Miami no solo le ganó al Real Salt Lake de los colombianos Brayan Vera, Carlos Andrés Gómez y Christian ‘Chicho’ Arango, también le quitó un invicto de 14 años sin perder en la primera fecha de la liga de Estados Unidos.