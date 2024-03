Y es que suma continuidad en América de Cali y no hay duda que es un baluarte defensivo en el esquema de César Farías. Con la camiseta roja, ha jugado 11 partidos, todos de titular, 10 de Liga y uno de Copa Sudamericana. Su jerarquía es clave para poder aumentar el nivel del equipo escarlata en este remate de semestre donde la prioridad es clasificar a cuadrangulares semifinale s.

Entre 2013 y 2019, Daniel Bocanegra vivió una época brillante en Atlético Nacional. Siete años en los que se consagró campeón en once ocasiones, siendo uno de los jugadores más campeones en la historia. El defensa central / lateral obtuvo cuatro Ligas, cuatro Copas Colombia, una Superliga, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana . Un palmarés envidiable.

En diálogo con el VBAR de Caracol Radio, Daniel Bocanegra describió su situación en América de Cali y no le hizo el quite a la pregunta sobre la grandeza de ambos clubes. Vale resaltar que antes de ir a Paraguay y Uruguay, este jugador fue campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional, club al que le mandó guiño y lo reconoció como un grande del FPC.

