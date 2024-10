Deportes Tolima sufrió una derrota ante el Deportivo Pereira por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2024 por 0-1 en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en lo que fue un compromiso que dejó muy molestos a hinchas, jugadores y cuerpo técnico del cuadro ibaguereño, debido a la lamentable actuación del árbitro Lizmair Suárez.

Fueron varias las decisiones polémicas del juez central del partido, pero sin duda la más controversial fue la expulsión del volante del ‘vinotinto y oro’, Yeison Guzmán, acción que terminó perjudicando al cuadro visitante, ya que les tocó jugar más de un tiempo con un futbolista menos, lo que afectó la idea de ir por el triunfo.

La insólita expulsión de Yeison Guzman

Cuando transcurría el minuto 40, el mediocampista del Deportivo Pereira, Jhonny Vásquez, le pegó un evidente codazo cuando no se estaba disputando el balón a Yeison, acción en la que insólitamente el árbitro Suárez le amonestó al capitán del ‘matecaña’, pero también a Guzmán, quien ya tenía amarilla, por lo que terminó expulsándolo, a pesar de ser el afectado.

La increíble roja a Guzmán desató una ola de críticas contra el juez Lizmair, a quien se le fue el partido de las manos después del garrafal error que cometió, en el que el VAR nuevamente brilló por su ausencia y no le dio una ayuda al árbitro, razón por la que desde el equipo ‘Pijao’ se quejaron y expresaron su inconformidad.

David González por el pésimo arbitraje

Después del final del partido, el entrenador David González habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí dejó ver su inconformidad por lo ocurrido, asegurando que es lamentable que designen a un árbitro completamente desconocido para un partido de tanta importancia, el cual perjudicó el trabajo del equipo.

“Por supuesto que el árbitro influye en el resultado, nos obliga a jugar con 10 hombres más de 60 minutos, pero nos daña absolutamente todo el trabajo, definitivamente creo que no se acordó que Guzmán ya tenía amarilla… Supuestamente, un partido importante, de rating y nos ponen un árbitro que no conozco, no sé ni pronunciar su nombre. Tiene un nombre rarísimo. Primera vez que lo veo pitando”, dijo González.

Y después agregó: “Llevamos cuatro partidos que nos expulsan jugadores que no tenían que salir. Nos ensucian el trabajo, pero lastimosamente los que hablan son los castigados y los árbitros están todos tranquilos”, sentenció el entrenador del Deportes Tolima.

