Millonarios sufre con el Pereira en El Campín y se aleja del 'punto invisible'

Con este empate, Millonarios queda tercero parcialmente en la tabla con 32 puntos y todavía con posibilidades de sumar el ‘punto invisible’, teniendo en cuenta lo que pase con Medellín vs. Nacional y América vs. Santa Fe, además del triunfo obligado en la capital del Meta.

El club boyacense se vio obligado a cambiar la localía por una serie de eventos en el estadio La Independencia, en el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina. No habrá fiesta azul en la ciudad de Tunja y el compromiso se disputará en Villavicencio. ¿Se llenará el Bello Horizonte?

El equipo azul sufrió por la poca efectividad, teniendo en cuenta que el recambio natural, Leonardo Castro, fue baja de última hora y no estuvo en este juego. Aún no se sabe si el goleador pueda estar en la última fecha del ‘Todos contra Todos’, donde Millonarios enfrentará a Boyacá Chicó en la ciudad de Villavicencio.

Millonarios salió con Daniel Ruiz y Daniel Mantilla por las bandas, para dejar a Radamel Falcao García como único nueve de área. Hubo fricción y choque con una defensa que no cedía ni un milímetro y desde el primer momento cerró los espacios. ‘El Tigre’ tenía que salir de su zona de ataque para tratar de asociarse y volver a entrar al área y definir. En la segunda parte, ingresó Mackalister Silva para mandar pases para el ídolo azul, pero sin efecto alguno.

Primer tiempo de ganas y velocidad, el segundo con falta de efectividad en los pases y poca precisión en el bloque ofensivo. Millonarios se quedó en el intento, pues la propuesta no pudo tener el rendimiento esperado y el último filtro siempre falló, con una marca zonal exacta y pocas variantes en las ideas para romper la defensa rival. Balón al área y era rechazo fijo, ya sea de cabeza por medio de José David Moya o por el piso con Juan David Ríos o Santiago Aguilar. El portero Salvador Ichazo solamente tuvo que estar atento para recoger los balones, ante las escaramuzas del local, que le costó definir y abrir el marcador.

Mala y fría noche para Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. El calor de la gente en las gradas no tuvo la temperatura suficiente para quitar el gélido clima de la cancha y aceitar el perfil de Radamel Falcao García, quien en su regreso a la titular, jugó los 90 minutos y resaltó la felicidad de muchos hinchas. Por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2024, el equipo azul empató 0-0 con un complicado Deportivo Pereira.

