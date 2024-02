Además del penalti de Dayro Moreno, llama la atención el pase de mago que le colocó al ecuatoriano Billy Arce para el 1-0 parcial . El goleador tolimense dejó a un lado el traje de Erling Haaland y se colocó el de Kevin De Bruyne para soltar un balón desde la mitad de cancha y así superar todas las líneas del local y dejar a Billy totalmente solo ante Diego Novoa y rematar. De esta manera comenzaba el dolor de cabeza contra Once Caldas.

El ídolo de Once Caldas hizo acto de presencia en el marcador al minuto 77. El gran Dayro Moreno colocó el segundo luego de ejecutar de gran manera un penalti muy claro en el área de Millonarios. Wilmar Roldán no lo dudó y lo cobró El tolimense estuvo atento para solamente rematar y celebrar. De esta manera, el oriundo de Chicoral humilla al equipo azul y se da cuenta de que es cuestión de tiempo para quedar en el primer lugar.

