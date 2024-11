Independiente Santa Fe y Millonarios ya no se jugará el lunes 25 de enero en El Campín. La razón entregada por la Alcaldía es que no se podrá tener listo el estadio para el partido debido a que la noche anterior se llevará a cabo el concierto de rock de la banda Iron Maiden, por lo que el desmontaje no se puede realizar en 24 horas.

La misma Alcaldía sugirió la nueva fecha para el martes a la misma hora, pero Dimayor sigue contemplando más posibilidades, pues un día cambiaría la programación de las próximas fechas para el grupo A donde también se encuentran Atlético Nacional y Deportivo Pasto.

Dimayor estudia otra posibilidad para jugar el clásico Santa Fe vs. Millonarios

La primera posibilidad que se maneja es la sugerida por la Alcaldía, pero esto llevaría a correr un día la tercera fecha de los cuadrangulares, donde se tiene programado para el jueves 28 de noviembre el partido entre Millonarios y Atlético Nacional en El Campín. Los dos partidos se correrían para el viernes.

De quedar así, los partidos quedarían de la siguiente manera:

Santa Fe vs. Millonarios (martes 26 nov)

Millonarios vs. Nacional (viernes 29 nov)

Nacional vs. Millonarios (lunes 2 dic)

Nacional vs. América – final Copa (jueves 5 dic)

La segunda opción que estudia la Dimayor pasa por aplazar el clásico capitalino, dejar todo como está y poner el partido el mismo día de la final de Copa Colombia entre Atlético Nacional y América de Cali.

Millonarios vs. Nacional (jueves 28 nov)

Nacional vs. Millonarios (domingo 1 dic)

Santa Fe vs. Millonarios (miércoles 4 dic)

Nal vs. América – final Copa (miércoles 4 dic)

