Alberto Gamero aclaró la condición de Daniel Cataño

Millonarios inició los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II con el pie derecho. El ‘Embajador’ se impuso como local ante Pasto y Daniel Cataño volvió a ver minutos de juego. El entrenador, Alberto Gamero dio detalles sobre el estado del jugador.

Arrancan los cuadrangulares en el FPC y Millonarios ha debutado ante Deportivo Pasto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Radamel Falcao y Leo Castro le dieron el triunfo a los locales, mientras que Daniel Mosquera puso el único gol del tricolor.

Uno de los sucesos que generó algo de desconcierto en la hinchada embajadora fue el ingreso de Daniel Cataño al minuto 46′ y su posterior salida justo antes del final del partido. El entrenador, Alberto Gamero se refirió a los minutos de juego del volante.

Mensaje de calma sobre Cataño

El entrenador “ Con Cataño habíamos hablado de 20, 25 o 30 minutos. Para el segundo tiempo le pregunté cómo se sentía para estar, ellos son los que saben dónde les duele. Él me dijo que se sentía bien y que quería entrar, pero cuando vio que iba a salir Macka, él mismo me hizo la señal. Me dijo que se sentía bien, pero que no abusáramos. Faltaban casi 10 minutos e inteligentemente me dijo que estaba bien, pero podía salir. Afortunadamente salió sin molestias “.

Vale recordar que Cataño venía de una lesión en el aductor izquierdo y venía sin jugar desde el mes de septiembre y volvió a ver minutos este miércoles. El entrenador lleva con cuidado la vuelta a la cancha del volante del equipo bogotano.

El análisis de Gamero

Alberto Gamero dio su lectura del partido. “Hay que reconocer que tuvimos un Pasto al frente que nos superó y no llegó, era lo más complicado. Hemos tenido partidos en los que el rival nos gana en posesión, pero no nos llega claro; esta vez, con menos posesión, nos llegaron, pasamos muchos problemas en el primer tiempo. Para el segundo tiempo son cosas que se dan y se entrenan“.

“Ante Bucaramanga hicimos una estructura así con tres en el fondo y veíamos que los tres centrales de ellos con un solo delantero no se mosqueaban. Para tener dos delanteros se necesita tener otras cosas de ahí para atrás y optamos por dos ‘10′. Nos acomodamos bien, Cataño entró a asociarse con Silva, Llinás entró bien y ellos no tuvieron más en el segundo tiempo. El equipo se sintió bien e intentó superar a un rival duro como el Pasto. Así como ellos nos podían ganar el primer tiempo, nosotros lo ganamos en el segundo” agregó el estratega.