Dimayor no sancionará a Nacional por 'incendio' en el Atanasio

Este miércoles, 14 de febrero, comenzaron a conocerse las primeras decisiones oficiales de las autoridades por los hechos de vandalismo que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot. Hinchas inescrupulosos de Atlético Nacional decidieron incendiar parte de la tribuna sur del escenario, mientras su equipo disputaba el clásico contra Millonarios en la Liga colombiana. Dimayor dio su veredicto.

Muy temprano, la Alcaldía de Medellín anunció que la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot estará cerrada para los hinchas de Atlético Nacional, las próximas dos fechas que jueguen de local. Por medio de un comunicado, rechazaron los actos vandálicos y adelantaron que, por las próximas cuatro jornadas de fútbol, se limitará el ingreso de elementos de parafernalia al recinto.

Tras ese anuncio, se esperaba el pronunciamiento de la Dimayor. Muchos esperaban una nueva sanción, pero fue todo lo contrario.

“No se tipifica como infracción”: Dimayor

De manera sorpresiva, la División Mayor del Fútbol Colombiano anunció que no tomará ningún tipoi de medida en contra de Atlético Nacional por lo ocurrido en el Atanasio Girardot. Tras abrirse el expediente contra el equipo, la institución tuvo la oportunidad de defenderse en la investigación y se determinó que el club no tuvo la culpa por lo que pasó. Catalogaron los actos de sus hinchas como “hechos aislados”.

De manera contradictoria, en la misma resolución, la Dimayor recordó su Artículo 84, donde hace responsable a los clubes por los comportamientos impropios de sus espectadores. Sin embargo, explicaron en el documento que lo ocurrido en las gradas no puede ser considerado como “conducta impropia”, por lo que no se tipifica como infracción. Por eso, se archivó el caso y no procederá castigo contra Atlético Nacional.

Resolución sobre los hechos ocurridos en el Atanasio durante Nacional vs. Millonarios

Decretar el cierre y archivo del procedimiento disciplinario iniciado contra del Club Atlético Nacional S.A. por hechos ocurridos en el partido disputado por la 6ª fecha de Cuadrangulares dela Liga BetPlay DIMAYOR I 2024 contra el Club Azul & Blanco Millonarios S.A.

El Comité decidió el archivo y cierre del procedimiento disciplinario, una vez valorado el informe presentado por el Árbitro del Partido, logrando constatar que no se puede acreditar el elemento de la tipicidad de la infracción.

Sin embargo, siendo consecuente con el mensaje del Comité de rechazar los actos de violencia al interior de los escenarios deportivos, se remitirán las diligencias a la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia de la ciudad de Medellín. Esto para que, dentro de sus competencias, se dé aplicación a las normas nacionales en materia de seguridad y puntualmente se surta el trámite dispuesto en las Leyes 1270 de 2009 y Ley 1453 de 2011, así como el de los Decretos 1267 de 2009 y 079 de 2012.