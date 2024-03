Divertida reacción de hincha del Cali tras la derrota con Once Caldas

Deportivo Cali no la pasó bien este viernes tras perder ante el Once Caldas en condición de local. El cuadro ‘azucarero’ perdió por la mínima diferencia ante una hinchada que respondió y acompañó de manera masiva. Al final tuvo todo para no irse perdiendo, pero cometió errores individuales que le costaron el resultado.

Vea también: La advertencia de Dayro Moreno pensando en su récord

Reacción de hincha del Cali tras la derrota con Once Caldas

La reacción de los aficionados a las afueras del estadio no fue la mejor, salieron molestos con el resultado y el funcionamiento del equipo. Además, del nivel presentado por algunos jugadores. Videos publicados en redes sociales mostraron la inconformidad de los aficionados, pero hubo una reacción que fue demasiado curiosa.

Una hincha insultó a todos ante las cámaras, el 5% de sus palabras no fueron groserías. Incluso, uno de los que estaba cerca se quedó sorprendido, mientras que otros pasaban y se burlaban de la aficionada.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Ahora el conjunto ‘azucarero’ se enfrentará en la fecha 11 de la Liga Colombiana I-2024 ante La Equidad, duelo que se llevará a cabo el próximo viernes 8 de marzo a las 8:20 PM, en el estadio Metropolitano de Techo, en el que se espera el acompañamiento de los aficionados caleños que residen en la capital de la república.

Deportivo Cali en la tabla del descenso

Tras la derrota del Cali y la igualdad de Jaguares de Córdoba en condición de visitante ante Envigado, el equipo de Montería se mantiene en la posición 19 con un promedio de 1,04, y de manera parcial, se estaría yendo a la segunda división junto a Patriotas, que tiene 0,56, pero le falta un partido, que será el domingo 3 de marzo ante Atlético Bucaramanga.

Por su parte, el ‘verde’ vallecaucano sigue muy cerca con promedio de 1,10, ocupando el puesto 18, por lo que mantiene la presión de sumar en cada jornada. Otro equipo que se encuentra comprometido es Envigado con 1,14 en el lugar 17, mientras que el Once Caldas se aleja y ya es 14, con 1,26, por lo que de a poco se va saliéndose esa lucha.