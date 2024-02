Dayro Moreno está cerca de convertirse en el máximo goleador de la historia del Fútbol Colombiano. Por ahora se encuentra a un gol de igualar a Sergio Galván Rey y a dos de superarlo. El delantero del Once Caldas no se cansa de anotar, cada partido es una celebración diferente y este martes lo hizo en el triunfo 0-2 sobre Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Dayro fue la gran figura asistiendo en el primer gol y anotando el segundo, logró llegar a 223 goles en nuestro balompié. Sabe que está cerca del récord y su mentalidad ganadora lo motiva a ir por más. Luego del partido ante los ‘embajadores’, entregó las declaraciones para Win Sports y dejó claro lo que viene para el jugador.

La advertencia de Dayro Moreno pensando en su récord

Dayro es el tercero en la lista de goleadores históricos de nuestro país, eso contando lo que hizo en el fútbol internacional. Ya son 335 goles en su carrera y también está cerca de Víctor Aristizábal que tiene 348 y Radamel Falcao García que tiene 347. Su deseo también es superar estas marcas y ser el número uno.

“Esto es fruto del cuerpo técnico, del preparador físico, que hemos conformado en el equipo. Todos trabajan para la misma situación. Si me cuido muchísimo en todo, en la comida que es lo más importante, lo mantiene a uno, tengo que hacer dos goles para quedar en la historia, creo que con la ayuda de los compañeros y el cuerpo técnico lo voy a conseguir”, dijo Dayro Moreno.

Además, el entrenador también opinó y expresó: “vamos detrás de Aristizábal y detrás de Falcao, para que sepan también, creo que con lo que está haciendo él, estamos cerquita, no está tan lejos tampoco. Le quedan dos años, ¿no?”.



Dayro le respondió entre en rueda de prensa: “no, profe, ¡tres! A los goleadores, respeto, yo siempre he tenido respeto por los colegas. Sabemos que acá en Colombia hay mucho goleador, eso no es un secreto. Puedo nombrar 20 o 30, y todos son grandes. Yo trabajo por lo mío, y voy a buscar ese récord, y como dijo el profe, también voy por Aristizábal”.