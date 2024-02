Javier Fernández leyó y pudo corregir. En el video quedó registrado el afán de De Feliche por hacer reaccionar al ‘Cantante del Gol’. El clip de video no duró mucho para hacerse viral en las redes sociales.

El periodista Gonzalo De Feliche, apenas comenzó a notar el error en el gol, no tuvo de otra que tomar bolígrafo y papel, y anotar, tratando de corregir lo más pronto posible.

No es la primera vez que Javier Fernández se confunde. Antes ya había sido viral por gritar un gol de Deportes Tolima cuando era del Independiente Medellín, su compañero en ese momento, Gonzalo De Feliche, tuvo que corregir de inmediato con bolígrafo y papel.

Apenas comenzando el partido, Javier Fernández volvió a cometer un error de desconcentración en pleno vivo y usuarios en la red social X no pasaron desapercibido este desliz del ‘Cantante del Gol’, pues le cambio el nombre al estadio de Tunja. En vez de decir La Independencia, dijo Libertad, haciendo referencia al escenario de la ciudad de Pasto, en el sur de Colombia.

Hubo trapos, cánticos y mucho color azul en La Independencia. Patriotas Boyacá, que es el local, no tuvo de otra que entregar el aforo total del estadio para que los hinchas de Millonarios llenaran y rompieran con la taquilla. Por otra parte, en las pantallas de televisión, narra Javier Fernández con los comentarios de Samuel Vargas.

Una más para el ‘El Cantante del Gol’, Javier Fernández, quien se confundió en vivo en Win Sports durante el partido Patriotas Boyacá vs. Millonarios, por la octava fecha de la Liga Colombiana I-2024, que fue de dominio total de los hinchas azules, que no le fallaron a la cita del club ‘Embajador’ en la capital boyacense.

