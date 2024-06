Inició la Copa América 2024 en territorio estadounidense con la victoria de la Selección Argentina por 2-0 ante Canadá, compromiso en el que el campeón del mundo no mostró su mejor cara y terminó sufriendo por momentos ante los norteamericanos, lo que no dejó muy satisfechos a los seguidores de Lionel Messi.

Precisamente en crack argentino fue protagonista de varias jugadas a lo largo del partido, que sorpresivamente no terminaron en gol, en lo que fueron acciones que en el futbolista del Inter de Miami no logró definir de la mejor manera, precisamente en una de esas oportunidades, fue que en una de las transmisiones en Colombia lo confundieron.

La nueva confusión del ‘Cantante del gol’

Cuando transcurría el minuto 78 del compromiso, Lionel tuvo una acción muy clara para ampliar el marcador del partido, pero el delantero argentino no tuvo una buena definición y falló la oportunidad, fue precisamente ahí, cuando el narrador Javier Fernández Franco, nuevamente se equivocó y nombró al entrenador Leonel Álvarez en vez que Messi.

La acción no pasó nada desapercibida y de inmediato se hizo viral en las redes sociales, en donde nuevamente llovieron los cuestionamientos al narrador, debido a que ha sido contante en este tipo de equivocaciones, razón por la que fue muy cuestionado cuando estaba en Win Sports, canal del que salió hace algunos días.

La reacción de Javier Fernández por salir de Win

Aunque no se conoce cuál fue la verdadera razón por la que el ‘Cantante’ salió del canal que transmite el fútbol colombiano, el experimentado narrador habló sobre su despedida, de la que aseguró estar muy sorprendido, debido a que fue la primera vez que le ocurre esta situación en su extensa carrera en la televisión colombiana.

“Es la primera vez en 41 años que llevo de profesión que me pasan una carta y además sin justificación. La carta dice claramente que no hay justificación para que salga de Win, pero desean que yo no este por temas de restructuración”, dijo Fernández en una entrevista para Kienyke.