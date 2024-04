Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentaron este sábado en el estadio El Campín de Bogotá en un partido que quedó debiendo desde el juego, pero que tuvo una importante asistencia de publico local. Desde antes del compromiso se conoció que no habría hinchada visitante, como es habitual en este duelo.

Para nadie es un secreto que entrar a un estadio de fútbol en Colombia siendo visitante no es tarea fácil y más cuando se enfrentan entre equipos grandes. Los aficionados hacen de todo para ver al club de sus amores, corriendo el riesgo siempre de que la historia no termine bien, sin embargo, hay otros que son más precavidos y no toman medidas tan extremas.

El hincha de Nacional que se infiltró con indumentaria de Santa Fe y recibió cientos de críticas

Luego del partido entre ‘cardenales’ y ‘verdolagas’ que terminó 0-0, el creador de contenido, Daniel Sánchez entrevistó a los hinchas para tomar sus reacciones, todo iba normal, hasta que un hincha confesó que era infiltrado, sin embargo, lo hizo teniendo indumentaria de Independiente Santa Fe.

“Solo verde, infiltrado hue!#%, pero solo verde”, dijo el hincha que salió de la tribuna de occidental. Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar entre los hinchas del club y lo aficionados de otros equipos, algunos critican la manera en la que el joven asistió para ver a su Nacional, mientras que otros aseguran que por seguridad hizo lo correcto.

Y es que no es para menos, fecha a fecha se ha visto en diferentes estadios la reacción de los hinchas cuando ven a alguien de otro equipo. Hechos de violencia se presentaron en el clásico del Valle entre Deportivo Cali y el América de Cali.