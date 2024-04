Atlético Nacional ha culminado su participación en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I con el partido de este domingo ante Tolima y Jefferson Duque ha tenido una despedida agridulce. El jugador ha finalizado su ciclo con el Verdolaga y la hinchada le ha dejado un mensaje al ídolo desde las tribunas, pese a que este no se encontraba en el terreno de juego.

Ha sido un primer semestre sumamente complicado para Atlético Nacional. El equipo de la ciudad de Medellín ha quedado eliminado de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, luego de finalizar el ‘todos contra todos’ en la plaza número 11 con 25 puntos.

Esto ha generado un clima agridulce para Jefferson Duque, jugador que no ha tenido minutos en las últimas semanas a causa de sus problemas físicos. Ahora el futbolista se despide del equipo antioqueño sin poder saltar al terreno de juego y cayendo eliminados antes de los cuadrangulares.

El mensaje de la hinchada para Jefferson Duque

A pesar de la complicada situación deportiva que atraviesa Nacional, los hinchas no han querido pasar por alto la despedida de Jefferson Duque del plantel. Incluso con el jugador fuera de la convocatoria, los fanáticos han colgado una pancarta para el delantero en las tribunas del Estadio Atanasio Girardot.

“Muchas gracias Jefferson Duque” decía la pancarta colgada en las gradas. La hinchada rindió este pequeño homenaje al que se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia del club. Muchos esperaban que este entrara, aunque sea, en la lista de convocados, pero no fue así.

¿Qué sucederá con Duque?

De momento, se desconoce qué será del futuro de Jefferson Duque. El contrato del atacante finaliza el próximo 30 de junio y no se sabe cuál será su próximo destino. No obstante, su gran experiencia le podría abrir puertas no solo en el FPC, sino también en el extranjero.

El jugador se despide del Verdolaga con un saldo de 315 presencias en todas las competiciones oficiales, sumando 121 goles y 23 asistencias. Sumando sus 2 ciclos con el club, el futbolista consiguió 5 títulos de liga, 4 Copas de Colombia y 3 Superligas.

Un histórico para Nacional

Para muchos fanáticos de Atlético Nacional, Jefferson Duque es considerado como uno de los últimos grandes ídolos del club. Vale recordar que, tras su segundo ciclo con la institución, quedó por detrás de Jhon Jairo Tréllez (131) y Víctor Hugo Aristizábal (208) en la tabla de máximos goleadores del club de Medellín.