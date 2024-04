La gran armonía que se veía en el Liverpool FC para estar peleando por el título de la Premier League y la Europa League tuvo un giro inesperado. Quedaron eliminados de la competición europea y en la derrota que los dejó con muy pocas posibilidades en la liga de Inglaterra se dio una fuerte discusión entre Mohamed Salah y el entrenador Jürgen Klopp. ¡Ni Luis Díaz se atrevió a tanto!

Rotar la nómina fue más que necesario. Liverpool jugó cuatro partidos en menos de diez días, y aunque jugadores como ‘Lucho’ Díaz se mantuvieron como titulares en todos estos encuentros, Klopp decidió que Salah iniciara como suplente en dos de los últimos tres partidos en la Premier League 2023-24.

Antes de que se diera la discusión entre Mohamed Salah y el entrenador de Liverpool, el respaldo hacia el delantero egipcio por fallar opciones de gol que antes anotaba fue contundente. “Eso es lo que hacen los artilleros, eso es lo que les pasa a los artilleros, así es la cosa (…) No es que ‘Mo’ no haya perdido oportunidades antes en su vida, eso es parte del juego“, dijo Jürgen Klopp el 18 de abril. ¿Y entonces qué pasó entre ellos?

Liverpool le ganaba por dos goles a uno a West Ham United por la fecha 35 de la Premier League y la idea de Klopp era cerrar el partido con un gol más. Por ese motivo, Salah, Joe Gomez y Darwin Núñez, estaban listos parar ingresar al encuentro. Sin embargo, llegó el empate antes de que se dieran los cambios y en ese momento se dio el fuerte cruce de palabras entre el DT alemán y el compañero estelar de Luis Díaz en los ‘Reds’ (Rojos).

La discusión entre Klopp y Salah. (Foto: Imago)

Luego del revuelo que causó la discusión entre Mohamed Salah y Jürgen Klopp en el empate a dos goles contra West Ham del 27 de abril, el portal SPORTbible contactó a John Cassidy, lector de labios profesional, para que analizara lo sucedido. Después de que el delantero no quiso darle el choque de manos de buena manera a su entrenador antes de entrar al partido, lo primero que ‘Mo’ le habría dicho fue que “no hay nada que pueda hacer al respecto, nada”. Seguramente, se refería al marcador parcial, ya que le habían acabado de empatar al Liverpool.

Un lector de labios reveló lo que Salah le habría dicho al DT de Liverpool

El portal SPORTbible indicó que a Jürgen Klopp no le habría gustado que Salah no se preparara rápido para entrar al partido y el lector de labios profesional que contactaron concluyó que lo último que le dijo la estrella de Liverpool a su entrenador fue: “¡Lo haré, me sacarán una tarjeta roja, después de siete años, después de siete años de servicio… ¡Después de siete años!”.

El futuro de Mohamed Salah estaría definido en el Liverpool

Con un contrato que finaliza el 30 de junio de 2025, el futuro de Mohamed Salah en el Liverpool se definiría al final de la temporada, según informó Fabrizio Romano, periodista que da las bombas sobre fichajes en el fútbol de Europa. No obstante, la cuenta de X ‘Noticias indykaila’, que cuenta con más de 402.000 seguidores, informó que ‘Mo’ le habría dicho al equipo inglés que el deseo es terminar su carrera ahí y ya estarían en conversaciones para renovar su vínculo.