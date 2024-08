Javier Acosta se despide este viernes del mundo. Esta semana su historia llegó a varios rincones del planeta y tocó el corazón de los hinchas del fútbol y las personas del común. Una grave enfermedad lo alejó de lo que más quería, su familia, sus amigos y a Millonarios. Al aficionado del conjunto ‘embajador’ le practicarán la eutanasia, pero antes, aprovechó para dejarle un mensaje a todos los hinchas de los equipos del Fútbol Colombiano.

El integrante de los Comandos Azules, quien se lleva en el corazón y en la piel el escudo del equipo de sus amores, dejó varias enseñanzas que puso a reflexionar a los que siguen la misma pasión, pero con otros colores, a los hinchas de Nacional, Santa Fe, Medellín, Junior, Cali, América, etc.

El mensaje de Javier Acosta a todas las hinchadas de Colombia antes de la eutanasia

En charla con ‘Impresentables’ de Los 40 Principales, Javier tuvo una larga conversación en la que hizo llorar a más de uno. Aprovechó para contar su historia de vida, pero también para dejar un mensaje de amor y paz a todos los hinchas, barra brava y aficionados de todos los clubes de nuestro país.

“Les puedo decir a todos los hinchas del fútbol que respetemos la vida, no somos los dueños de nuestra propia vida como para ir a quitarle la vida a los demás porque sí, debemos ser tolerantes, debemos ser hinchas y respetar. Todos no pensamos igual, seamos hinchas y no vándalos, no seamos injustos, todos tenemos una mamá, hijos, hermanos, padres y ellos son los que sufren”, inició diciendo.

Además, pidió que todos disfruten de sus seres queridos, pues muy pocos saben hasta que día estarán en este mundo: “amen su club, su camiseta, honren esos colores de la mejor manera, hoy se va un hincha, un papá, un barra brava, un hijo. Ustedes que pueden disfruten cada minuto con su familia, con sus amigos, no esperan a que maten a un amigo para decirles que los quieren. Lleven un dulce, una palabra, una atención, por favor, amémonos los unos a los otros, aprendamos a perdonar”.

Javier se despidió de todos con tranquilidad, paz en su corazón y una sonrisa que lo caracterizó hasta el este viernes 30 de agosto del 2024, pero como muchos lo dijeron en redes sociales, “solo muere quien es olvidado” y seguramente, el hincha de Millonarios se metió en el corazón de muchos.

