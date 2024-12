La drástica decisión del Rayo Vallecano con James que lo presiona para buscar nuevo club

Momento muy complicado para James Rodríguez en el Rayo Vallecano. Se creía que su vuelta a España era el momento ideal para brillar nuevamente en Europa, pero las cosas han salido mal en este segundo semestre de 2024. Tras ser el MVP de la Copa América, el cucuteño encendió la ilusión con el fichaje en Vallecas y podría ratificar que el fútbol español era su lugar en el mundo.

Todo ha cambiado para James Rodríguez. Ad portas del mercado de pases, es muy probable que la estrella colombiana busque club y la idea sería seguir en Europa. Es que es toda una tormenta la que vive el volante colombiano en la temporada 2024/2025. No suma minutos en Rayo Vallecano y ahora la situación se hace más complicada. La crisis aumenta en Vallecas tras la reciente decisión del técnico Íñigo Pérez, que acelera su salida.

Por la fecha 12 de LaLiga, Rayo Vallecano visita al Villarreal en La Cerámica, con una novedad que ya parece habitual en el grupo dirigido por Íñigo Pérez. Tras quedar fuera del partido contra Real Madrid, el fin de semana pasado, se creía que ante el ‘Submarino Amarillo’ tendría opciones, pero pasó todo lo contrario y ya se normaliza ni siquiera verlo en el grupo de convocados.

La convocatoria del Rayo sin James.

El técnico del Rayo Vallecano decidió no convocarlo para este partido, que no deja de ser un mensaje contundente para James Rodríguez. Debe buscar un nuevo club, debido a que Íñigo Pérez ya encontró el equipo sin él en lista y para el segundo semestre, es muy complejo que lo tenga en cuenta y las cosas sigan tal cual y la crisis aumente.

James comienza a mirar alternativas en el mercado de pases

El entrenador ya avisó de la traumática decisión previo al Real Madrid, el fin de semana pasado: “Es un tema que no me corresponde a mí hablar (ausencia de James), sabéis que nunca eludo ningún tipo de pregunta, sea cual sea. Pero en este caso, no te puedo dar información”, dijo Íñigo Pérez.

En principio, se creyó que su ausencia era una especie de “castigo” por su charla con Marca. O surgió la versión de que James Rodríguez habría sufrido un golpe en un entrenamiento que lo dejó por fuera de convocatoria y estaría en observación médica. Las cosas van por el lado de que no es tenido en cuenta por decisión técnica. Se esperan posibles candidatos en Europa, MLS o Sudamérica que quieran al colombiano.