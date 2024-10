En los últimos días, Envigado hizo una delicada denuncia, en la que indicó que uno de los futbolistas de su plantilla trató de influenciar a un compañero para que incidiera en el marcador de un partido de la Liga Colombiana II-2024, suceso que genero una gran controversia y prendió las alarmas en los directivos de los clubes del FPC.

Publicidad

Publicidad

El lamentable suceso tomó mucha más relevancia, cuando desde otros clubes también aseguraron que estaban investigando presuntas anomalías en algunos de sus futbolistas, pero desde Envigado publicaron un comunicado de prensa en donde anunciaron que además de la investigación, le pasaron el caso a la Fiscalía General de la Nación y la Dimayor.

“Envigado Fútbol Club S.A. ha obtenido información sobre el intento de incidencia en los resultados de las confrontaciones que tiene el plantel profesional en el rentado colombiano, utilizando para tal fin ofrecimientos económicos a los jugadores, para que tengan conductas contrarias a la ley y a la ética competitiva.

En el ejercicio de nuestro deber de conservar la adecuada práctica del deporte y en cumplimiento de lo normado en términos competitivos y de la ley penal, estamos procediendo a instaurar las correspondientes denuncias legales y de igual manera, presentar la información obtenida ante la División Mayor del Fútbol Colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol”, fue el pronunciamiento de Envigado.

Publicidad

Publicidad

Leyder Robledo. Foto: Envigado.

El jugador que estaría implicado

El reconocido medio El Tiempo, reveló el nombre del futbolista que aparentemente estaría implicado en la denuncia, se trata de Leyder Marcelo Robledo Palacio, jugador que le habría pedido a uno de los compañeros que cometiera un penalti y que le daría 5 millones de pesos, propuesta a la que el futbolista que denunció el hecho rechazó.

ver también Deportes Tolima hizo un pedido a la Dimayor, tras la expulsión de Yeison Guzmán

El chat de la denuncia en Envigado

“Él sabe que yo le dije que no, yo plata para eso no le recibía, si es algo del equipo no (…) Me insistía, insistía y me dio rabia porque llegó y me dijo, mándeme un vídeo diciendo que usted va a hacer el penalti”, expresó el futbolista en un chat, al que Robledo habría tratado de convencer para que cometiera el penal, situación que se encuentra en investigación.

Publicidad

Publicidad