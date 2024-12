La derrota que celebró Independiente Santa Fe en un año lleno de continuos fracasos

Muchos dicen que en el fútbol, si ya no se pueden cumplir objetivos propuestos y se firma fracaso, y se presenta la oportunidad para hacerle daño a uno de los eternos rivales de la historia, que va en camino a ser campeón, seguramente, varios accederían a ello. ¿Será esto verdad?

Esta derrota, por supuesto, llenó de ira y tristeza a la hinchada. Y en la lista de continuos fracasos también se suma la pérdida en la final de la Liga Femenina y no alcanzó a ser el primero en la tabla de la reclasificación, lugar que le fue arrebatado por Deportes Tolima. Estas caídas no son suficientes y el cuadrangular A pintó otra decepción para Santa Fe, pues solamente sumó un punto y salió muy rápido de la pelea por ser finalista.

Golpe muy doloroso para Santa Fe, que ya suma tres finales perdidas de forma consecutiva. En el 2017 cayó ante Millonarios, en 2020 con América de Cali y en 2024 con Atlético Bucaramanga. En la del primer semestre ante el club bumangués, el ‘León’ era claramente favorito. Por esa misma razón, la caída hizo mucha bulla en la hinchada y los memes en las redes sociales no faltaron.

Independiente Santa Fe quiso cambiar la historia en el año 2024, pero las cosas no salieron bien y suma continuos fracasos. El equipo rojo tuvo la oportunidad de ser campeón en el primer semestre y asegurar el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 con anticipación, pero no pudo definir la serie a su favor y permitió que Atlético Bucaramanga gritara campeón en El Campín de Bogotá.

