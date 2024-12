'El pie virtual' y las polémicas palabras que usaron en el VAR para validar el penalti de Falcao

Para completar, se escucha: “Vamos a poner virtualmente el pie aquí”. Inmediatamente, esta frase de Nicolás Gallo alertó mucho más a los hinchas de Atlético Nacional que todavía se preguntan qué es el famoso ‘pie virtual’, una etiqueta que la FIFA no utiliza en el código del ‘Video Assistant referee’.

“Voy a identificar primero cuál es el que está adelantado, porque tengo muchas piernas acá. Esta pierna no alcanzo a verla. Está muy difícil, voy a trazar una línea porque hay muchos pies”, dice Nicolás Gallo.

En primer lugar, el VAR analiza la falta sobre Radamel Falcao García y pues lo obvio ocurre, pues se confirma que hay infracción. Los ojos se colocan en el offside del jugador, los ángulos, el trazado de las líneas, los hombros y el mar de piernas que se ven en las imágenes. En medio de la revisión, se escuchan las palabras que usan Gallo y Alba y para muchos, esto no termina de aclarar.

Las redes sociales y muchas voces en diferentes medios, lanzan sus puntos de vista ante lo ocurrido en el penalti que cambió, no solamente el resultado de un partido, sino que inclinó la balanza hacia un lado en el cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024. Millonarios salió prácticamente victorioso del doblete contra Atlético Nacional y se ilusiona con la final del torneo.

Polémica en el fútbol colombiano por un penalti que el VAR validó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ante los 44 mil hinchas de Atlético Nacional que fueron al escenario deportivo, el videoarbitraje y el árbitro Carlos Betancur, lanzaron un veredicto que no para de causar múltiples conclusiones y enfrentamientos entre hinchadas.

