El gran símbolo de los hinchas y de un club de fútbol es su camiseta, es por esto que constantemente los equipos lanzan equipaciones nuevas para su fanaticada, como se da en el fútbol colombiano, el último en presentar su más reciente indumentaria fue el América de Cali, pero otros equipos lo hicieron desde hace varios meses.

Muchos hinchas suelen hacer el esfuerzo económico para comprar la camiseta original del equipo de sus amores, las cuales no suelen ser muy económica, pero el amor a la institución los lleva a tener la piel oficial. Algunas personas que no tienen los recursos suficientes a las réplicas, prendas que no le dejan ninguna ganancia al equipo, por lo que los directivos invitan a que no adquieran este tipo de prendas.

Las 5 camisetas más caras del fútbol colombiano

El programa ‘Destino Deportivo’, se encargó de recopilar la información de cuánto vale la camiseta de cada equipo del fútbol colombiano, allí se determinó que la más costosa es la de Atlético Nacional, la cual tiene un precio de $349.950 pesos colombianos, cifra muy importante y que está muy por arriba a la de otros clubes.

Compartiendo el segundo aparecen 3 equipos, ellos son Millonarios, Junior de Barranquilla y Deportivo Independiente Medellín, los cuales tiene su camiseta en un valor de $299.900 pesos, mientras que después está América de Cali cerrando los 5 primeros lugares del escalafón, club que recientemente sacó su nueva piel, la cual tiene un costo de $299.900, solo 50 pesos de diferencia a la de los otros clubes mencionados.

Foto: Atlético Nacional.

Otras camisetas del FPC y su precio

Otros equipos que son protagonistas del fútbol colombiano y están obligados a ser protagonistas a estar en as fases finales del torneo, tienen valores cercanos a los del top 5 en el precio de sus camisetas, como es el caso del Deportivo Cali, la cual vale $279.900, Independiente Santa Fe con $249.000 y Deportes Tolima, la cual tiene un costo de $224.900.

Una de las camisetas que llama la atención por su belleza, es la de Envigado, la cual está entre una de las más costosas, siendo la séptima de mayor valor, con $279.900.

Las camisetas más costosas del FPC:

Nacional $349.950 Millonarios $299.950 Junior $299.950 DIM $299.950 América $299.900 Cali $279.990 Envigado $279.990 Santa Fe $249.900 Tolima $224.900 Once Caldas $220.000.

