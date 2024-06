Exjugador del Junior aclaró que su salida del club tiburón no fue injusta

Freddy Hinestroza, el hábil extremo colombiano, ha vivido una montaña rusa de emociones en los últimos años. Tras cinco temporadas defendiendo la camiseta del Junior de Barranquilla, su ciclo en el equipo llegó a su fin en 2023. Sin embargo, lejos de ser el final, esta situación se ha convertido en una nueva oportunidad para el veterano jugador, quien ha encontrado su renacimiento en el Atlético Bucaramanga.

En una reciente entrevista con Caracol Deportes, Hinestroza se sinceró sobre su salida del Junior, afirmando que no la considera injusta y reconociendo que su etapa en el equipo había llegado a su fin, en parte debido a una lesión. Con la madurez de sus años de experiencia, el futbolista colombiano ha sabido reponerse y encontrar un nuevo hogar en el Atlético Bucaramanga.

Su nivel en el equipo leopardo ha sido excepcional, recordando sus mejores épocas en el Junior. En 2024, Hinestroza ha disputado 24 partidos con el Bucaramanga, siendo titular en 20 de ellos y aportando dos goles. El jugador ha expresado su profunda gratitud por la oportunidad que le ha brindado el club.

La confesión de Freddy Hinestroza sobre su salida del Junior

“No, injusta no porque tú no puedes estancarte en un solo lugar, la vida va mostrando ciclos y a lo mejor mi lesión pudo haber sido una señal de que ya había cumplido un ciclo, entonces con más razón entendí que ya era hora y Junior es un equipo que voy a estar toda la vida agradecido. Cumplí un ciclo ahí, la vida continua y uno no se puede estancar en un solo lugar”. (VBAR Caracol)

Con la final del campeonato colombiano contra el Independiente Santa Fe a la vuelta de la esquina, Hinestroza se muestra confiado. Asegura que “son partidos diferentes” y resalta la importancia de su experiencia como jugador veterano diciendo como a veces le ha tocado hablar con los jugadores más jóvenes del equipo para guiarlos.

Hinestroza con el Junior

El extremo colombiano Freddy Hinestroza estuvo jugando con el Junior de Barranquilla desde el año 2019 hasta el 2023. Durante este tiempo, disputó más de 160 partidos con la camiseta del ‘Tiburón’ y marcó 11 goles. La mejor temporada para Hinestroza fue el 2021, en la que jugó como titular en 44 de los 47 partidos que disputó.

Con el Junior, Freddy ganó varios títulos, entre los que se destacan la Superliga de 2019 y 2020, y el segundo torneo del 2023.