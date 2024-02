Independiente Medellín fue uno de los equipos que sufrió más bajas en este mercado de pases y uno de los futbolistas que se despidió del ‘Poderoso de la Montaña’ fue Felipe Pardo. El nuevo fichaje de Águilas Doradas reveló que su salida tuvo que ver con ciertas diferencias con el entrenador, Alfredo Arias.

El ciclo de Felipe Pardo con Independiente Medellín fue positivo hasta el último semestre debido a su lesión en el hombro. Sin embargo, más allá de los problemas físicos, la salida del extremo en este mercado habría sido impulsada por el quiebre entre el futbolista y el DT, Alfredo Arias.

A solo unos días de su presentación oficial como jugador de Águilas Doradas, el atacante ha concedido una entrevista con el VBar de Caracol y habló de su salida del DIM. Pardo reveló que fueron las diferencias con el entrenador las que llevaron a su salida.

Nuevo ciclo en la carrera de Felipe Pardo

“Ha sido un cambio positivo. Es un año nuevo, un año donde se me abrió las puertas en Águilas. Es un gran equipo que ha venido haciendo las cosas muy bien durante tres o cuatro años, que ha estado siempre en la parte de arriba de la tabla, y ha sido protagonista del torneo. Ahora, se me da esa oportunidad de volver a las canchas, y de volver a poder aportarle a ese lindo equipo” dijo el extremo.

El jugador resaltó cómo afectó el cambio de entrenador en su situación. “Bueno, en el Medellín se presentaron muchas cosas. Yo empecé primero, cuando estaba David González en el primer semestre se venía haciendo las cosas muy bien en un gran nivel. De ahí lastimosamente tuve la lesión del hombro, donde se me parten cuatro de los seis tendones, y fueron cuatro meses y medio de recuperación. De ahí regresé y estaba el profesor Arias. Él decía que me iba a tener en cuenta, que me recuperará bien, que iba a tener la oportunidad de poder lugar, que era un hombre de experiencia, un hombre con buenas características que le podía aportar al estilo de él“.

El DT no lo volvió a tomar en cuenta

“Después de mi recuperación no tuve esa oportunidad, por cosas personales. Por momentos él decía que me iba a tener en cuenta, y pues normalmente yo me entrenaba como siempre como un profesional, dándola todos los entrenos y esperé la oportunidad. Él tuvo oportunidades de meterme, y no fue así. Por ejemplo, en esos momentos algunas veces es mejor no decir nada y esperar a ver si se da la oportunidad. Era más fácil que hubiera sido claro en un momento sabiendo que yo no soy un muchacho, yo soy jugador de mucha experiencia. El tema aquí fue más que todo por el entrenador” destacó Felipe Pardo.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.