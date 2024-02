El extremo Deinner Quiñones, quien estaba sin equipo tras rescindir el contrato con Independiente Medellín, será nuevo jugador de uno de los equipos más representativos de Israel. Luego de pasar por el DIM, América de Cali y Atlético Nacional, el habilidoso jugador tendrá su segunda experiencia en el exterior, pues en el 2018 pasó por el Santos Laguna de México. Era una posibilidad en Millonarios.

El club Hapoel Be’er Sheva, a través de sus redes sociales, hizo oficial la firma de Deinner Quiñones, quien estará en este club israelí por una temporada y media. El futbolista oriundo de Tumaco anhela ser protagonista y ganarse la titular, además de poder brillar en esta Liga adscrita a la UEFA.

“Estoy feliz de unirme al club. Haré todo lo que pueda para ayudar al equipo lo más rápido posible y continuar los buenos momentos junto con ellos. Agradezco al equipo profesional por confiar en mí y estoy esperando el primer partido para encontrarme con la multitud”, dijo Deinner Quiñones al ser presentado en el Hapoel Be’er Sheva.

Vale resaltar que en su condición de jugador libre, fue una de las opciones en Millonarios, equipo que busca la manera de reforzar su zona de ataque con un extremo tras la baja de Edgar Guerra y la preocupante situación en el departamento médico. Deinner Quiñones había comentado que le gustaría hacer parte del proyecto de Alberto Gamero.

Deinner Quiñones se había ofrecido a Millonarios

Deinner Quiñones estuvo charlando con el VBAR de Caracol Radio y allí confesó su admiración por Alberto Gamero. El volante ofensivo aseguró que “Millonarios es un equipo que enamora” y reveló detalles de los acercamientos que tuvo con el equipo. Ya hubo un intento de negocio, pero la oferta no prosperó.

“Yo, desde muy joven, tuve a Gamero y a mí me encanta como trabaja, como trata al jugador. Lo conozco bastante bien y me gustaría poder aprender mucho más de él… Millonarios tiene una plantilla bastante buena y vienen un largo tiempo mostrando buen fútbol con Gamero. Y quién no se enamora, no solo del equipo, sino del fútbol que proponen hoy en día”, dijo Deinner en Caracol Radio.

Emerson Rivaldo también se aleja de Millonarios

Por otra parte, el periodista César Luis Merlo afirma que Emerson Rivaldo Rodríguez tiene todo listo para seguir su carrera en Turquía. Merlo asegura que Inter Miami lo cederá nuevamente hasta junio de 2024 y tendrá una opción de compra. El club al que va este volante colombiano es el Rizespor, de la Primera División turca y que pelea por un cupo a torneo internacional la próxima temporada. Este canterano azul era otra opción para el equipo de Gamero.

