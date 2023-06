La salida de Sebastián Viera del Junior de Barranquilla sigue siendo uno de los temas principales de conversación en el fútbol colombiano. Tras 12 años defendiendo la portería del equipo Tiburón, el club y el jugador llegaron a un acuerdo para la rescisión del contrato y el guardameta uruguayo no continuará haciendo parte de la institución a partir de la próxima temporada.

Tras la salida de Viera, muchos dardos han apuntado a Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez como responsable de la no continuidad del charrúa. Desde hace varios días se asegura que fue el DT quien tomó la decisión de no contar más con el portero y las directivas no tuvieron otra alternativa más que apartar al jugador de la primera plantilla del Junior.

Sin muchas certezas sobre esta versión, lo que sí es cierto es que el ‘Bolillo’ apareció en una de las fotos de despedida que compartió Sebastián Viera en sus redes sociales. De hecho, el DT participó en el adiós que le dio el vestuario del equipo al capitán y el uruguayo dejó evidencia de ello con las fotografías que publicó.

‘Bolillo’, presente en la despedida del vestuario de Junior a Sebastián Viera