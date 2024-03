Fredy Guarín reapareció en redes sociales y dio de qué hablar con una polémica transmisión en la que, con cerveza en mano, empezó a preguntar sobre su actual pareja contando un aparente problema por el que están pasando. No es la primera vez que el exjugador de la Selección Colombia, Porto, Millonarios, entre otros, sale al público a hacer este tipo de acciones.

‘Guaro’, como es conocido por sus amigos y seguidores, no terminó de la mejor manera una carrera llena de éxito. Llegó al conjunto ‘embajador’ para retirarse del fútbol, pero por problemas familiares y personales que fueron expuestos en diferentes videos, tuvo que decirle adiós al equipo.

Fredy Guarín y una polémica transmisión en vivo con cerveza en mano

Guarín, quien por un tiempo se alejó de las redes sociales para concentrarse en él y sus proyectos, volvió a aparecer en sus redes sociales con una transmisión bastante particular en la que, escuchando vallenato a todo volumen e ingiriendo alcohol, contó algunos problemas de pareja.

“Por favor llamen a Pauleth, llamen a mi señora… Dónde está mi mujer, por favor la llaman. La intenté llamar y no me contesta”, repitió en varias oportunidades.

El mismo exjugador comentó que se enoja cuando no le contestan y advirtió que si tenía que permanecer en el vivo todo el día hasta que ella apareciera, estaba dispuesto a hacerlo. “Le pueden decir que me llame y cuelgo este en vivo. Se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal”, comentó. Y agregó: “Pauleth o la mamá, ¿por favor me llaman?”.

Los comentarios no se hicieron esperar, varios criticaron el actuar del jugador y lo que dijo durante la trasmisión. También hubo quienes lo apoyaron en el sentido de buscar su tranquilidad y bienestar emocional.