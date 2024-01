Ha iniciado la temporada de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y América de Cali aún debe despejar muchas dudas. El equipo continúa en busca de un nuevo entrenador tras el despido inesperado de Lucas González y ha salido a la luz un nombre que pocos tenían en la lista de posibilidades. Se trata de un viejo campeón del mundo.

La directiva de América de Cali tomó la inesperada decisión de prescindir de los servicios de Lucas González a tan solo días del inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El accionista mayoritario del equipo, Tulio Gómez había ratificado al DT semanas atrás, pero acabaron despidiendo al entrenador y a su cuerpo técnico.

Han sido días de incertidumbre en La Mechita tras el despido del entrenador. Han sido varios los entrenadores que han sonado como candidatos a tomar las riendas del equipo escarlata, siendo Ricardo Gareca el más llamativo. Ahora, estando prácticamente caída la llegada del ‘Tigre’, ha salido a la luz un nuevo nombre que no estaba en el radar de muchos.

Daniel Tilger, panelista de ESPN, ha revelado que un nombre posible para el banquillo de América de Cali es el de David Trezeguet. El francés desea iniciar su carrera como entrenador y su nombre estaría siendo valorado por la dirigencia del club escarlata para esta temporada.

¿Debuta como DT en América de Cali?

David Trezeguet es recordado por su brillante carrera como jugador. El delantero brilló en equipos de élite como Juventus, AS Mónaco y River Plate. Sin embargo, sus máximos logros fueron con la Selección de Francia, consagrándose campeón del mundo en 1998 y de la Eurocopa en el 2000.

Tras su retiro del fútbol, Trezeguet ocupó cargos dirigenciales en Juventus y su sueño siempre fue dirigir al máximo nivel. “Estoy queriendo empezar una aventura nueva. Siempre me ha gustado todo lo que era la gestión deportiva y en mis inicios me preparé para eso. Las circunstancias de la vida hicieron que aprovechara a hacer mi curso de entrenador, algo que también encuentro muy cercano a esa gestión en la que me siento cómodo y deseoso de instalar toda la experiencia que me tocó vivir como jugador, con la justa preparación y un cuerpo técnico que mezcle experiencia, gente joven y que conozca el fútbol sudamericano” dijo recientemente en diálogo con el Toti Pasman.

A Trezeguet le agrada el estilo colombiano

Trezeguet conversó con Gol Caracol el pasado mes de noviembre y se mostró familiarizado con el fútbol colombiano. “A mí en Colombia me ha tocado enfrentarme con Iván Córdoba, Óscar Córdoba y Mario Alberto Yepes, con quien se ha creado una amistad importante. También he compartido cancha con Fabián Vargas. Por otra parte, a mí no me tocó vivir en la época de los Valderrama, los Asprilla, Freddy Rincón, que fue una gran generación anterior a la mía, pero marcó muchísimo”.

