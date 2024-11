Leonardo Castro vuelve a ser figura en un clásico capitalino y tiene de hijo a Santa Fe. Se reeditó el derbi de Bogotá por la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024, que se pintó de azul, más allá que el local fuera el ‘León’. El club ‘Cardenal’ nunca tuvo claridad e ideas de juego para hacer daño en la defensa rival y el ‘Embajador’, con una desatención del rival, le fue suficiente para decretar el triunfo (1-0).

De resto, Millonarios se dedicó a hacer sparring con Santa Fe. Probó la defensa para el superclásico, esperó al rival y mirar qué herramientas tenía para hacer daño, pero eso nunca sucedió. Es más, el equipo azul estuvo cerca de aumentar el marcador tras malas entregas del rival y enormes espacios que permitían la aceleración de los hombres de ataque de Alberto Gamero.

Al minuto 11, Santa Fe tomó la siesta y así llegaría la apertura del marcador. El portero Álvaro Montero se avivó, hizo un saque largo hacia Leonardo Castro, quien aprovechó que la defensa de Santa Fe estaba lejos del partido y metió un potente remate de primera con el que venció a Andrés Mosquera Marmolejo para el 0-1 final en El Campín.

Tras el gol, quedaron algunas dudas en hinchas de Santa Fe, Atlético Nacional y Pasto, pues parecía que Leonardo Castro estaba adelantado al momento de recibir el pase de Montero y la respectiva definición. Hubo polémica en las redes sociales, teniendo en cuenta que el delantero sí estaba unos metros adelante de la línea defensiva y el VAR no intervino.

¿Había fuera de lugar en el gol de Leonardo Castro a Santa Fe?

Hay que ir al reglamento y mirar qué apartado hace válida la anotación de Millonarios. Según la regla 11 del fútbol, ese gol de Leonardo Castro es válido, pues no viene de una jugada en movimiento o un tiro libre indirecto.

“No existirá infracción por fuera de juego cuando un jugador recibe el balón de un saque de meta, saque de banda o saque de esquina”, dice la regla 11 del fútbol, que el periodista Alejandro Pino Calad comparte en la red social X y despeja dudas.

“No está mal que los hinchas no sepan que en saque de meta no hay fuera de juego, para aclarar ese tipo de dudas se supone que estamos los periodistas. Lo jodido es que los defensas de Santa Fe no lo sepan”, agregó Pino con la respectiva imagen.

