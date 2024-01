América de Cali no la pasó bien en el inicio de la Liga Colombiana 2024-I. Su debut no fue el mejor para el conjunto ‘escarlata’ que se estrenó ante su gente con derrota ante Águilas Doradas. En un partido que tuvo de todo, el cuadro vallecaucano no pudo sumar de a tres y por momentos se vio mal ante un equipo terminó llevándose un sorpresivo resultado.

Alex Escobar, entrenador encargado, entregó la rueda de prensa y entregó su análisis del partido, en una de sus frases culpó al arbitraje y fue contundente en contra de Nicolás Gallo, quien fue el central del compromiso.

Técnico de América se quejó del árbitro y dejó contundente frase

“Yo creo que a pesar del corto tiempo, le dimos seguridad al equipo en zona defensiva. No hay que reprocharle nada a los jugadores y hay que felicitarnos porque se exigieron al máximo. Por otro lado, aunque no me gusta hablar de los árbitros, me parece que este (Nicolás Gallo) dejó perder mucho tiempo y eso al final nos perjudicó”, comenzó diciendo Alex Escobar.

Habló también del rival y fue autocrítico: “creo que el gol fue legítimo, pero en términos generales enfrentamos a un gran rival, que viene con un proceso más largo y con buenos jugadores (…) Es normal que no hayamos concretado porque la verdad no he visto a un equipo que muestre su mejor versión en la primera fecha. Después de una pretemporada corta, no es fácil sincronizar bien los movimientos de los jugadores, pero me parece que fuimos muy superiores al rival”.

Además, cerró hablando de la oportunidad que recibió por parte de la junta directiva, destacó el trabajo de la presidenta y los refuerzos que llevaron: “fue una felicidad muy grande volver a estar con los aficionados y contar con su apoyo. Infortunadamente, no conseguimos un buen resultado, pero considero que vamos por buen camino. Yo soy un empleado del club, estoy para lo que me necesiten y nuestra presidenta hizo un esfuerzo para tener un gran equipo. Con el paso de los partidos, no tengo duda de que las cosas mejorarán”, concluyó.

Próximo partido de América de Cali

En el próximo partido de América de Cali está obligado a sumar de a tres puntos en un compromiso nada fácil, sabe que es un clásico que no puede perder, primero por el rival y segundo, para no quedarse en la tabla de posiciones. El ‘escarlata’ tendrá el duro reto de superar a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero desde las 6:10 p. m. del domingo 28 de enero.