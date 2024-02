América de Cali y Atlético Nacional no tuvieron un buen arranque en este 2024. Los equipos considerados como dos de los más grandes del país no pasan por su mejor momento. A ambos se les cuestionan varias decisiones de los directivos que hoy los tienen en las posiciones menos esperadas.

Jaime Dinas, periodista colombiano, hizo una especie de denuncia en redes sociales en la que realiza fuertes acusaciones en contra de las directivas, en especial de Marcela Gómez y Carolina Ardila.

Fuerte denuncia de periodista colombiano en contra de América y Nacional

“La real es que @AmericadeCali y @nacionaloficial SON mellizos: son manejados por las hijas del dueño y ambas imponen sus Proyectos u oficina de promoción y venta de jugadores, con Empre$arios propios y quien NO firme con ellas, no tienen prioridad y todo se hace con sus caprichos”, escribió el periodista.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los hinchas que están en contra de las dirigentes. Los comentarios están divididos, en especial por parte de los aficionados ‘escarlatas’, pues hay quienes apoyan este nuevo proyecto, así como los que no creen en lo que se está haciendo.

“Por fin alguien dice la verdad y sin miedo a que no los dejen entrar a las sedes de los equipos en mención”, es uno de los comentarios que se leen. Y es que el cuadro ‘escarlata’ no la pasa bien. A principio de año sacó a su técnico días antes del debut, anunciaron a Arturo Vidal y no se dio, fueron por el técnico Gareca y tampoco, ahora, desde los resultados, son 16 en la tabla de posiciones con siete unidades.

Por otro lado, Atlético Nacional tampoco pasa un buen momento, suma apenas ocho puntos y está en la casilla 12. El juego no convence, la hinchada quiere afuera al entrenador Bodmer, diferentes hechos se han presentado en las tribunas cuando juegan de local y hasta de visitante, un aficionado interrumpió la rueda de prensa de su entrenador, etc.