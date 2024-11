Las inesperadas respuestas de hinchas en Bogotá que amargan a Millonarios

Eso quedó en evidencia en un ejercicio en Tik Tok. Las cámaras se colocaron en la cancha de unos partidos aficionados en Bogotá y en la antesala de los juegos, pasaron jugadores y sus familiares y amigos, que dijeron el club del que son hinchas. Las respuestas amargan por completo a Millonarios, pues no quedó en el número 1.

Se sabe que uno de los grandes partidos del fútbol colombiano es el derbi de la capital de Colombia. Santa Fe y Millonarios abarca gran parte de Bogotá, aunque no faltan los hinchas de equipos de otras regiones del país, que se reportan con gran parte de fanáticos. Otra muestra de ‘la ciudad de todos’.

Las necesidades eran latentes. Por un lado, Santa Fe necesitaba recuperarse luego de sufrir una dura derrota en el debut en el Atanasio Girardot. Por su parte, más allá de que Millonarios ganó en la primera jornada, era clave vencer a su rival de patio para no perderle pisada a Atlético Nacional, que es el líder del grupo y con +6 en la diferencia de gol. El equipo azul, con el 1-0 en El Campín, igualó en el puntaje al primero, tomó un segundo aire y ahora tiene en la mira el partidazo de la tercera jornada.

Millonarios sigue en camino por un nuevo título en el fútbol colombiano y luego de la victoria ante Santa Fe, se mentaliza en el superclásico contra Atlético Nacional , por la tercera fecha del cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024. El Campín vestido de rojo no fue suficiente y el club dirigido por Alberto Gamero salió victorioso gracias a una sobresaliente asistencia de Álvaro Montero y remate de Leonardo Castro.

