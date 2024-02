Junior de Barranquilla goleó este jueves a Independiente Medellín en un partido lleno de emociones para el conjunto ‘tiburón’. Los dirigidos por Arturo Reyes se llevaron el triunfo 3-0 y mantuvieron el invicto en estas primeras tres fechas. El único lunar de la jornada para los barranquilleros fue la asistencia al Metropolitano.

Para nadie es un secreto que Junior fue el equipo con mejores refuerzos del Fútbol Colombiano, es el actual campeón de Colombia y el que en teoría debería tener la mejor asistencia de la Liga, sin embargo, esto no fue así y este jueves apenas asistieron 14.800 aficionados de los 22 mil abonados que registró el club.

Fuerte crítica de Eduardo Luis a la hinchada del Junior

Uno de los que criticó fuertemente a la hinchada de Junior fue Eduardo Luis, quien siempre ha sido un admirador del equipo barranquillero. En uno de sus videos opinó al respecto de la asistencia de este jueves y argumentó sus razones diciendo que siempre son “excusas”.

“Siempre hay una excusa para que el estadio no esté lleno Digo yo que la asistencia no es la mejor y me empiezan a escribir mis amigos. Llenen ese hijuemadre estadio, debería ser el mejor parche del mundo, son los actuales campeones, les arman ese combo tan bravo, debería ser el mejor plan, ningún concierto debería ser mejor, no debe haber nada mejor que ver al Junior. Muy poco público, los regaño a todos, no hay excusa, llenen ese estadio”, dijo Eduardo Luis.

Además, agregó: “aparte de que son campeones y están llenos de figuras, juegan bien y ganan, llenen el estadio, no más excusas. No me vengan a decir que la situación está muy dura, porque siempre que voy a Barranquilla, frías van y frías vienen, ¿para las frías si hay? A mí no me echen ese cuento”.

Próximos partidos de Junior de Barranquilla

El Fútbol Colombiano no descansa y el Junior lo sabe. Desde ya se está preparando para el próximo partido que será en la ciudad de Valledupar este domingo ante Alianza F.C. desde las 8::20 p.m. Luego, el jueves a las 6:10 p.m. recibe al Deportivo Pasto en donde esperan tener una mejor asistencia. El actual campeón de Colombia es líder con siete unidades y +5 en la diferencia de gol.