Sin duda alguna, uno de los capítulos más polémicos que ha protagonizado Atlético Nacional en los dos últimos años tuvo que ver con la salida de Giovanni Moreno. A quien recibieron como un ídolo, lo terminaron despidiendo de la peor forma posible. Se fue del club de sus amores por la puerta de atrás y todo por unas declaraciones sobre Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera y su sueldo cuando era DT del equipo Verdolaga.

Ya ha pasado un poco más de un año y medio desde que Giovanni Moreno se quedó afuera de Nacional. En aquel momento, se supo con certeza que había varias ofertas para que el mediocampista siguiera jugando en el fútbol colombiano. Aun así, tomó la decisión de retirarse. Sobre esto, quedaron muchas dudas que el propio exjugador ha decidido aclarar.

Las ofertas que recibió Giovanni Moreno para seguir en el FPC

El popular ‘Gio’ Moreno reapareció en las redes tras conceder una entrevista al programa ‘Un Break’. En una charla muy amena, aceptó dar detalles de lo que ocurrió luego de su salida de Atlético Nacional. Reveló que ofertas no le faltaron para seguir jugando, pero su deseo en ese momento era seguir jugando en la ciudad de Medellín. Quería estar cerca de su familia.

Hubo una oferta desde Argentina, que rechazó de inmediato. Luego, reveló que tres equipo se contactaron con él para ofrecerle una oportunidad de seguir jugando en Colombia. Envigado y Junior fueron los primeros en poner una oferta sobre la mesa. Luego, vino la sorpresa. Giovanni Moreno reconoció que también tuvo contactos con Millonarios.

“También estuvo la posibilidad de Envigado, de Junior y de hasta Millonarios. Con varios equipos había hablado, pero mi idea era jugar en Medellín” Giovanni Moreno, exjugador de fútbol

(VIDEO) Gio Morneo revela las ofertas que tuvo del FPC en 2022

¿Qué pasó con la oferta de Independiente Medellín a principios de 2023?

Como ya es conocido, Giovanni Moreno salió de Atlético Nacional directo al retiro. Sin aceptar ninguna oferta para seguir jugando, pasó el último semestre del 2022 alejado de las canchas y de los focos mediáticos. Sin embargo, su nombre volvió a flotar con fuerza en el mercado previo a la temporada del 2023. De repente, surgió la posibilidad de fichar con Independiente Medellín y reforzar al Poderoso para la Liga y la Copa Libertadores.

Tras seis meses inactivo en el fútbol, los dirigentes del DIM se acercaron para convencerlo y que jugara con el equipo que, en aquel entonces, dirigía David González. Ese mismo equipo que, unas semanas atrás, había perdido la final de Liga ante Pereira. La oferta fue real, tentadora y estaba todo muy adelantado para que Giovanni Moreno se vistiera con la camiseta del eterno rival de Atlético Nacional.

¿Qué fue lo que pasó? El exfutbolista dio su versión: “En el momento no lo vi como un problema… Muchos jugadores de Nacional habían jugado en Medellín y viceversa, pero era muy reciente todo. La gente empezó con el cariño y a decirme que no hiciera eso porque no era culpa de ellos, sino de los directivos. Al final tomé la decisión de quedarme quieto”, sentenció.

Líder de la barra de ‘Los del Sur’ habría evitado el fichaje de Gio Moreno con el DIM

Luego de que explotara todo el escándalo entre Atlético Nacional y la barra popular ‘Los del Sur’, se conoció un grave detalle que no pasó desapercibido en el FPC. Felipe Muñoz, uno de los líderes de este grupo de hinchas organizados, reveló de manera pública que él habló con Giovanni Moreno cuando se supo que estaba cerca de fichar con Independiente Medellín.

Según Muñoz, él le hizo “un favor al jugador de evitar hostilidades y hostigamientos” por parte de los hinchas de Atlético Nacional si se colocaba la camiseta del equipo Poderoso. “Giovanni Moreno pasó muchos años sin venir a jugar y los únicos que le dijimos que viniera, fuimos nosotros, entonces el daño no puede ser contra nosotros, ¿cómo?, no sé, invéntese que tiene un dolor, pero contra la dirigencia, no contra nosotros”, expresó el líder de ‘Los del Sur’.