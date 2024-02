Giovanni Moreno, ídolo de Atlético Nacional y exjugador de la Selección Colombia, ha generado revuelo en el mundo del fútbol colombiano tras rechazar una oferta para regresar a la primera división.

Moreno, debutó en el Envigado FC en 2007, para luego pasar al Atlético Nacional, donde se consolidó como un jugador talentoso y goleador. Su paso por Racing Club de Argentina y su exitosa carrera en China con el Shanghai Shenhua lo convirtieron en uno de los futbolistas colombianos más exitosos en el extranjero.

En 2022, Moreno regresó al Atlético Nacional, su paso por el club fue corto, pero incluyo lo que él siempre quiso, ganar un campeonato con el equipo verdolaga. Ese mismo año, Gio anuncio su retiro del FPC.

La oferta rechazada

Recientemente, se conoció que un entrenador de un equipo de la Liga Colombiana le habría ofrecido a Moreno la oportunidad de regresar a la primera división. Sin embargo, el jugador habría rechazado la oferta.

Las razones de la negativa de Moreno no se conocen con exactitud. Algunos especulan que el jugador no está interesado en seguir jugando al fútbol profesionalmente. Otros creen que las condiciones ofrecidas por el equipo no fueron de su agrado.

Lo que sí es cierto es que la decisión de Moreno ha generado sorpresa y decepción entre los hinchas del fútbol colombiano, que esperaban verlo de nuevo en acción en la primera división.