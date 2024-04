La situación de Deportivo Cali se ha vuelto crítica. El ‘Azucarero’ está peligrosamente cerca del descenso y muchos hinchas han perdido la paciencia. La directiva viene siendo blanco de amenazas y ahora ha aparecido un grave mensaje a las afueras de la sede administrativa.

Deportivo Cali atraviesa una dura crisis económica y dirigencial que se ha visto reflejada en los resultados del equipo. El plantel antioqueño está teniendo un inicio de temporada para el olvido, que más allá de costarle puntos en la tabla, podría acabar costándoles la categoría.

Tras la derrota de este domingo ante Águilas Doradas en la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, el equipo marcha en la antepenúltima plaza de la tabla del descenso, solo por encima de Jaguares y Patriotas. La situación es preocupante y el nerviosismo en la hinchada es perceptible.

Deportivo Cali bajo amenaza

Desde hace varias semanas, los directivos de Deportivo Cali han estado denunciando amenazas por parte de hinchas. Además, en la derrota ante Patriotas, un grupo de fanáticos invadió la cancha luego de que se invalidara un gol que podría ser clave en la lucha por la salvación.

“Estamos muy preocupados. No estamos de acuerdo, no validamos este tipo de presión. Estas amenazas han llegado ya a extremos de enviar mensajes para la familia, esposas, hijos y el domicilio, las direcciones donde viven los miembros del Comité Ejecutivo. Estamos completamente paralizados. Esto no debe ser, no hay razón para llegar hasta ese extremo” fueron palabras del presidente, Guido Jaramillo en El Alargue de Caracol Radio.

“Las autoridades ya tienen conocimiento de estas denuncias y hemos recogido todas las pruebas. También ya tenemos la información, de las mismas autoridades, que dos personas van a ser judicializadas al haber sido encontradas con armas traumáticas, saliendo de la sede” añadió.

Nueva amenaza contra los directivos

Ahora, se ha sumado un nuevo hecho que ha hecho que enciende las alarmas en las altas esferas del club ‘Azucarero’. Este martes 2 de abril ha aparecido una pancarta con una nueva amenaza en contra de la directiva del club. Así lo reportaron por medio de las redes sociales.

“La categoría es la vida. De ustedes depende” decía la pancarta en contra de la directiva de Deportivo Cali, colocada a las afueras de la sede administrativa del club en la zona norte de la ciudad. La situación es sumamente grave y podría empeorar de darse el descenso del equipo.