Las cosas no salen bien, incluso con diferente entrenador. Jaime De La Pava prefirió renunciar antes de continuar los malos resultados. Hernando Patiño tomó el control del equipo, pero la situación es peor. Aún le quedan cinco partidos en este torneo en los que puede mejorar antes de que lo hagan Patriotas Boyacá y Jaguares de Córdoba.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.